巴拉圭小動作惹毛法國！姆巴佩嗆「我們也會踢髒球」　28年前惡戰重現

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃16強賽上演1998年經典對戰重現，法國面對作風強硬、頻頻以身體對抗與小動作干擾節奏的巴拉圭，整場陷入苦戰；最終靠著隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）第70分鐘操刀12碼破門，以1比0驚險勝出成功挺進8強，下一戰將與摩洛哥正面交鋒。

Kylian Mbappé scores from the penalty spot for France against Paraguay.

pic.twitter.com/9GpY5pI5Dm [廣告]請繼續往下閱讀... July 4, 2026

本場比賽並未出現預期中的猛烈攻勢，取而代之的是高張力、強對抗與大量情緒碰撞；巴拉圭以粗獷防守、挑釁動作與拖慢節奏的方式，試圖打亂法國節奏，也讓這場16強戰被形容為1998年法國對巴拉圭之戰的翻版。

1998年世界盃16強，法國曾靠布朗（Laurent Blanc）在延長賽的黃金進球（意指進球後比賽立刻結束）淘汰巴拉圭。

28年後，拯救法國的主角換成姆巴佩；第70分鐘替補上陣的杜埃（Désiré Doué）在禁區內連續盤帶時遭放倒，法國獲得12碼機會，姆巴佩頂住壓力冷靜罰進，也攻下個人本屆世界盃第7球。

賽後姆巴佩直言，法國早已預期這會是一場艱難比賽，「我們知道自己會面對什麼樣的比賽，我們證明了，法國不只是一支會踢進攻足球的球隊。」

「如果必須把手伸進髒屎裡，我們就會這麼做，我們也知道怎麼踢骯髒的足球；就算是在這種比賽方式上，我們也比他們更強。」

Kylian Mbappé: "Si tenemos que meter las manos en la MIERDA, METEREMOS las manos en la MIERDA.



Paraguay pensó que íbamos a llegar de esmoquin, jugando un fútbol ofensivo bonito.



NOSOTROS TAMBIÉN SABEMOS JUGAR SUCIO, ellos juegan así."



HONOR KYKY pic.twitter.com/7tIIT9PPwK — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) July 4, 2026

姆巴佩此役進球後，以7球追平梅西（Lionel Messi）並列本屆世界盃射手榜第一，他的世界盃生涯總進球數也持續逼近梅西所保持的紀錄。

比賽尾聲，隨著巴拉圭被迫壓上，姆巴佩仍有機會擴大比分，但巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）連續做出3次關鍵撲救，讓比分維持在1比0。

不過場上火藥味也在終場前升高，加拉爾薩（Matias Galarza）一度與法國中場奧利塞（Michael Olise）發生激烈衝突，差點讓後者失控。

此役法國共有奧利塞、科內（Manu Koné）與巴爾科拉（Bradley Barcola）3人吃下黃牌，巴拉圭則沒有任何球員領牌，引發法國方面不滿。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後對判罰尺度有所抱怨，「被處罰的是我們……」他也提到比賽最後階段姆巴佩遭受嚴密且激烈的對待，因此特別要求替補席上的球員在終場時保護隊長。

德尚表示，「我要求板凳上兩名最強壯的球員，在終場哨響後立刻去保護他，因為誰也不知道會發生什麼事。」對於球隊順利晉級，他則強調，能跨過這一關相當重要，接下來法國將有5天時間準備8強戰。