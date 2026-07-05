C羅世界盃期間暖舉曝光　親錄影片邀地震截肢少年來看比賽

▲葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在世界盃舞台上率隊爭取晉級，場外一段暖心舉動也感動外界。據葡萄牙媒體報導，一名委內瑞拉少年在日前大地震中失去雙親，自己也因傷勢嚴重接受腿部截肢，目前仍在醫院治療，得知少年是自己的球迷後，C羅特別錄製影片為他加油打氣。

這名少年在6月24日發生的地震中遭遇重大變故，不僅父母不幸罹難，自己也受到重創。儘管仍在復原過程中，他仍透過相關人士表達，希望能得到C羅貼紙的願望，消息也輾轉傳到C羅本人耳中。

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得知情況後，C羅沒有只送出紀念品，而是親自拍攝影片給少年，向他表示，「送你一個擁抱，希望你趕快好起來，等你恢復之後，希望你能來看我的比賽。」用簡短卻溫暖的話語替小球迷打氣。

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍????????????



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

現年41歲的C羅在32強淘汰賽攻進關鍵進球，幫助球隊晉級。接下來葡萄牙將在7日（台灣時間）迎戰西班牙，爭奪8強門票。

即使仍忙於追逐生涯另一座世界盃榮耀，C羅仍抽空完成小球迷心願，這段跨越國界的鼓勵也在網路上引起不少球迷感動。