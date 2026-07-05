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姆巴佩賽後拒握手掀熱議　球迷一面倒力挺：對付敵人就該這樣

▲Kylian Mbappé。（圖／路透）

▲Kylian Mbappé。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽16強戰火藥味十足，法國1比0擊退巴拉圭順利挺進8強，隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場第70分鐘穩穩罰進致勝12碼，成為晉級功臣，不過他在終場哨響後拒絕與巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）握手的畫面，也在賽後掀起熱議。

本場比賽對抗強度極高，巴拉圭全場以身體碰撞限制法國進攻，姆巴佩多次成為對手重點盯防目標；上半場第34分鐘，姆巴佩遭犯規後，兩隊球員迅速聚集，場面一度演變成小衝突，第38分鐘他在禁區前沿準備前插時，疑似遭巴拉圭球員以手臂「劈砍」阻擋，但裁判並未響哨。

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下半場法國持續施壓，終於靠著12碼打破僵局。姆巴佩面對巴拉圭球員與門將的干擾，仍冷靜操刀命中，幫助法國取得1比0領先；巴拉圭雖在最後階段試圖反撲，但未能扳平比分，法國最終守住勝利。

比賽後段仍爭議不斷，下半場第77分鐘，巴拉圭後衛卡塞雷斯（Juan Cáceres）在一次對抗後倒地，隨後左腳碰到姆巴佩右腳，讓姆巴佩痛苦倒地；從動作來看，外界認為即使被解讀為報復性動作，也並不令人意外。

終場哨音響起後，姆巴佩仰天怒吼慶祝晉級，此時巴拉圭門將吉爾主動伸出右手，想與他握手，不過姆巴佩完全沒有理會，直接從對方面前走過，這一幕很快在社群平台瘋傳。

知名轉會記者羅馬諾（Fabrizio Romano）也在個人社群平台轉述姆巴佩賽後情緒化回應；姆巴佩談到這場充滿身體碰撞與挑釁的比賽時表示，「我們也知道怎麼踢髒球。」這句話被外界解讀為他對巴拉圭粗野球風的直接反擊。

荷蘭足球社群媒體「433」也在官方Instagram發文寫道，「姆巴佩完成復仇，巴拉圭球員與門將在他主罰12碼時，使出各種手段想要干擾他的專注力，這就是他賽後給出的回應。」並貼出姆巴佩拒絕握手的關鍵瞬間照片。

球迷也在留言區展開熱烈討論，有人力挺姆巴佩，「這就是對付敵人和酸民的方式，那些人就算想盡辦法惹怒你，只要笑著面對就好。」也有人寫道，「姆巴佩在巴拉圭球員面前大笑，真的太爽了。」

不過，也有不少人將矛頭指向裁判尺度，「到底要怎麼樣，巴拉圭球員才能做到沒有任何一個人拿牌？」另一名球迷則質疑，「這是怎麼回事？巴拉圭一張牌都沒有，裁判到底在做什麼？」

當然，也有聲音認為姆巴佩賽後舉動不夠理想，「這次姆巴佩的行為我不太欣賞，他應該要和門將握手。」

關鍵字： 2026世足、法國、足球、巴拉圭、姆巴佩

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