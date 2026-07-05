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大谷翔平110球後退場嚇壞球迷！羅伯斯曝好消息：已明顯好轉

▲大谷翔平。（圖／路透社）

▲大谷翔平。（圖／路透社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平前一戰因右上臂二頭肌不適提前退場，5日（台灣時間）的比賽按照球隊計畫沒有排進先發名單，不過傷勢恢復狀況傳出好消息。總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷接受治療後已經「明顯好轉」，甚至有機會在比賽後段代打上陣，最快明天就能重返先發打線。

前一戰大谷面對教士完成本季最多110球投球，繳出6局7安打失3分、9次三振表現，不過比賽後段因右上臂二頭肌緊繃提前退場。當時大谷表示，這與幾個月前曾出現的不適位置相同，但不認為會造成長期影響。

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大谷透過翻譯表示，「這跟幾個月前感覺到的位置一樣，當時恢復得相當快，所以我預期這次也會如此。揮棒時確實有感覺，但我仍然可以繼續比賽。」

雖然大谷本人認為自己5日就能出賽，但道奇基於保護考量，仍選擇讓他退出先發陣容。羅伯斯透露，大谷經過治療後狀況改善，「如果一切按照我們預期發展，他明天就會回到先發。」

不過大谷在明星賽前是否還會再次登板，目前仍存在變數。原定安排他下週面對響尾蛇先發，但羅伯斯坦言，球隊不排除跳過這次登板。

除了右上臂狀況，大谷本季也受到左膝痠痛以及右手水泡影響。道奇將觀察他恢復傳接球後的身體反應，再決定後續投球計畫。「我們不需要今天、明天或後天就做出決定，所以還有時間。」羅伯斯表示，「對我們來說，就是觀察他的感覺，再依照情況做出反應。」

關鍵字： 大谷翔平道奇傷勢更新明星賽

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