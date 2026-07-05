入選明星賽後繼續炸！卡米內羅單月暴走　11戰11轟比肩傳奇

▲光芒強打卡米內羅（Junior Caminero）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

光芒22歲新星卡米內羅（Junior Caminero）近期手感相當火燙，才剛獲選明星賽美聯先發三壘手，他馬上用球棒證明自己的價值。5日（台灣時間）面對太空人，首打席就轟出本季第26發全壘打，近11場比賽狂敲11轟，用驚人火力將自己的名字寫進大聯盟歷史。

卡米內羅此戰首局面對王牌布朗（Hunter Brown），纏鬥至滿球數後他鎖定一顆投進紅中的滑球攻擊，一棒將球送出左外野大牆。根據Statcast數據，這發陽春砲飛行距離達437英尺（約133公尺），擊球初速107.5英里（約173公里）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

437 FEET ????



Junior Caminero just doesn't stop mashing! pic.twitter.com/ycE9QXaI56 — MLB (@MLB) July 4, 2026

這發全壘打也是卡米內羅自6月23日以來，近11場比賽敲出的第11轟，火燙程度相當驚人。他成為自2021年舒瓦伯（KyleSchwarber）後，首位能在11場比賽內轟出至少11支全壘打的球員。

大聯盟歷史上能完成這項紀錄的名字幾乎都是赫赫有名的重砲，包括克魯茲（Nelson Cruz）、圖洛維茨基（Troy Tulowitzki）、邦茲（Barry Bonds）、索沙（Sammy Sosa）、麥奎爾（Mark McGwire）、貝爾（Albert Belle）、施密特（Mike Schmidt）等人。

年僅22歲的卡米內羅本季再度展現超狂火力，不僅累積26轟，也靠著亮眼表現獲得球迷肯定，成功入選明星賽，並成為美聯先發三壘手。而他也持續用驚人長打能力寫下紀錄，讓自己躋身大聯盟重砲行列。