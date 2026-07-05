落葉歸根的完美劇本！傳騎士將低調「蓋牌」迎詹姆斯父子

▲詹姆斯（LeBron Jame）傳高機率重返騎士，且還有可能連兒子一起帶去克里夫蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

41歲超級巨星詹姆斯（LeBron James）跳出合約後，其去向引發全聯盟關注。根據名記斯坦（Marc Stein）與費舍爾（Jake Fischer）爆料，目前在自由市場競爭者中，「回歸騎士隊」已成為最被看好的劇本，甚至有傳聞指出，騎士球團正刻意保留陣容靈活度與名單空間，計畫交易換來其子布朗尼（Bronny James），繼續讓詹氏父子同台。

詹姆斯經紀人、《Klutch Sports》執行長保羅（Rich Paul）已表態這將是一次漫長的決定，導致76人、金塊（Denver Nuggets）、灰狼及熱火等追求者均做好「等待到底」的準備，不惜推遲其他補強。而在這場爭奪戰中，詹姆斯重返克里夫蘭落葉歸根的感性因子，被視為最完美的生涯終章，此氛圍也直接反映在騎士球團自自由市場開啟後的「異常安靜」。

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原先外界預期騎士會火速與哈登（James Harden）續約並爭奪前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），未料至今僅以底薪簽下替補中鋒布萊恩特（Thomas Bryant），並眼睜睜看著防守悍將韋德（Dean Wade）與艾利斯（Keon Ellis）分別轉戰費城與布魯克林。

知名球評溫德霍斯特（Brian Windhorst）便指出這項「偷偷蓋牌」背後的驚人陰謀論，認為騎士刻意保持名單空間，是為了隨時與湖人進行交易，在迎回自由球員詹姆斯的同時，也將在湖人享有保障年薪的布朗尼交易入隊。

雖然勇士等強權仍在詹姆斯的考量名單中，但重組後的騎士陣中已坐擁米契爾（Donovan Mitchell）、哈登、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）等頂尖核心，能為這名四屆MVP提供優異的爭冠環境。在湖人確定不放棄布朗尼並完全保障其新賽季230萬美元的合約，隨後詹姆斯宣布拒絕執行選項不回歸湖人後，這對傳奇父子檔是否真能在克里夫蘭攜手寫下童話結局，全美球迷正屏息以待。