姆巴佩12碼送巴拉圭出局！門神握手遭無視氣炸　怒朝他丟球畫面曝光

▲Orlando Gill。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃16強淘汰賽，巴拉圭面對傳統強權法國踢出「頑強」防守，但最終仍以0比1落敗，無緣相隔4屆賽事再度闖進8強；賽後巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）向法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）要求握手卻遭無視，情緒一度失控朝對方丟球，也成為終場後的焦點插曲。

巴拉圭此役採取低位防守，並以人盯人的高強度身體對抗壓迫法國進攻，全場累積13次犯規，也多次以挑釁動作干擾對手節奏。

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巴拉圭原先希望複製上一輪將德國拖進PK大戰並淘汰對手的劇本，不過下半場第70分鐘，法國獲得VAR改判的12碼機會，姆巴佩操刀命中，攻下全場唯一進球。

比賽尾聲，吉爾接連擋下姆巴佩兩次極具威脅的射門，力保巴拉圭仍有一線生機；談到這場敗仗，吉爾賽後表示，「如果沒有那次PK判罰，我們本來可以踢進延長賽，也應該能贏下比賽，上半場我們踢得非常好，對方所有直塞球都被我們擋了下來，送出PK當然很可惜，但足球就是這樣。」

¿Hace falta ser tan sorete Mbappe?pic.twitter.com/btypSRIYZ0 — Luciano García (@garcialuciano27) July 4, 2026

終場哨響後，吉爾主動走向姆巴佩想要握手，卻沒有得到回應，隨後他忍不住將手中的球丟向對方；對此吉爾解釋，「我想跟他握手，但他完全不理我，這讓我很火大，不過也就只是這樣，我很快就冷靜下來了。」

雖然未能延續驚奇之旅，巴拉圭仍靠著強悍防守與身體對抗讓法國陷入苦戰；吉爾最後強調，球隊已經貫徹自己的比賽風格，即使結果不如預期，仍沒有遺憾，「我們會昂首挺胸踏上歸途。」