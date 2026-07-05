運動雲

>

大谷翔平第6度先發！大聯盟明星賽美聯、國聯完整名單出爐

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年大聯盟明星賽完整名單公布，衛冕軍道奇共有5人入選，由大谷翔平領銜，包含佛里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）與日籍右投山本由伸，展現強大星度與戰力。山本由伸獲大聯盟推薦，連續2年、也是生涯第2度入選明星賽。

本屆明星賽將於美國時間7月14日晚間8點，在費城人主場市民銀行球場舉行。大聯盟4日（台灣時間5日）公布完整參賽名單，包括先發、投手與替補球員，道奇與勇士、費城人各有5名球員入選，並列本屆最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平先前在第一階段球迷票選中，首次成為兩聯盟最高得票者，提前鎖定國聯指定打擊先發位置，連續6年、也是生涯第6度入選明星賽。道奇另外3名野手也在決選投票中勝出，佛里曼獲選國聯先發一壘手，蒙西獲選國聯先發三壘手，帕赫斯則搶下國聯先發外野席次。

山本由伸則是以投手身分入選國聯明星隊，這是他連續第2年獲選。去年山本由伸首度入選明星賽，不過由於明星賽前最後一次登板後僅休息1天，因此選擇避開登板，但仍參加賽前傳統的「紅毯秀」。山本由伸本季至今出賽15場，戰績8勝5敗，防禦率2.67，表現持續穩定。他也將在道奇對教士之戰先發登板，挑戰個人本季第9勝，同時幫助球隊尋求3連勝。

根據大聯盟官網資料，今年明星賽共有26名球員首度入選，包含4名新人。費城人球星哈波（Bryce Harper）則由大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）以「傳奇選拔」（Legend Pick）身分入選，生涯第9度前進明星賽。美聯方面，天使外野手楚奧特（Mike Trout）獲選先發，生涯第12度入選，是本屆入選次數最多的球員。

美聯明星賽名單

先發打線

捕手：蘭傑利爾斯（Shea Langeliers，運動家）
一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）
二壘手：克萊門特（Ernie Clement，藍鳥）
三壘手：卡米內羅（Junior Caminero，光芒）
游擊手：小惠特（Bobby Witt Jr.，皇家）
外野手：楚奧特（Mike Trout，天使）
外野手：巴克斯頓（Byron Buxton，雙城）
外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）
指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

註：小葛雷諾因下背不適將婉拒出賽，運動家柯茲（Nick Kurtz）將成為美聯先發一壘手。

投手

貝克（Bryan Baker，光芒）
席斯（Dylan Cease，藍鳥）
查普曼（Aroldis Chapman，紅襪）
拉茲（Jacob Latz，遊騎兵）
梅西克（Parker Messick，守護者）
拉斯穆森（Drew Rasmussen，光芒）
萊恩（Joe Ryan，雙城）
施利特勒（Cam Schlittler，洋基）
史密斯（Cade Smith，守護者）
蘇亞雷斯（Ranger Suarez，紅襪）
瓦蘭德（Louis Varland，藍鳥）
瓦卡（Michael Wacha，皇家）

替補捕手

丁格勒（Dillon Dingler，老虎）
魯契曼（Adley Rutschman，金鶯）

替補內野手

巴札納（Travis Bazzana，守護者）
柯茲（Nick Kurtz，運動家）
麥戈尼格爾（Kevin McGonigle，老虎）
萊斯（Ben Rice，洋基）
瓦加斯（Miguel Vargas，白襪）

替補外野手

阿羅薩雷納（Randy Arozarena，水手）
貝林傑（Cody Bellinger，洋基）
格林（Riley Greene，老虎）

替補指定打擊

迪亞茲（Yandy Díaz，光芒）

國聯明星賽名單

先發打線

捕手：鮑德溫（Drake Baldwin，勇士）
一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）
二壘手：阿爾比斯（Ozzie Albies，勇士）
三壘手：蒙西（Max Muncy，道奇）
游擊手：艾布拉姆斯（CJ Abrams，國民）
外野手：馬許（Brandon Marsh，費城人）
外野手：索托（Juan Soto，大都會）
外野手：帕赫斯（Andy Pages，道奇）
指定打擊：大谷翔平（Shohei Ohtani，道奇）

投手

伯恩斯（Chase Burns，紅人）
杜蘭（Jhoan Duran，費城人）
伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias，勇士）
梅耶（Max Meyer，馬林魚）
米勒（Mason Miller，教士）
米吉奧羅斯基（Jacob Misiorowski，釀酒人）
羅德里格斯（Eduardo Rodriguez，響尾蛇）
塞爾（Chris Sale，勇士）
桑契斯（Cristopher Sánchez，費城人）
史基斯（Paul Skenes，海盜）
韋伯（Logan Webb，巨人）
山本由伸（Yoshinobu Yamamoto，道奇）

替補捕手

康崔拉斯（William Contreras，釀酒人）
古德曼（Hunter Goodman，洛磯）

替補內野手

阿拉耶茲（Luis Arraez，巨人）
哈波（Bryce Harper，費城人）
洛佩茲（Otto Lopez，馬林魚）
歐森（Matt Olson，勇士）
史都華（Sal Stewart，紅人）

替補外野手

卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）
克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊）
沃克（Jordan Walker，紅雀）
伍德（James Wood，國民）

替補指定打擊

舒瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）

關鍵字： 標籤:**大谷翔平明星賽道奇隊山本由伸費城主場

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【簽下去】狗狗第一天入伍！乖巧聽指令還會立正服從

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366