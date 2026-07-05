大谷翔平第6度先發！大聯盟明星賽美聯、國聯完整名單出爐

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年大聯盟明星賽完整名單公布，衛冕軍道奇共有5人入選，由大谷翔平領銜，包含佛里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）與日籍右投山本由伸，展現強大星度與戰力。山本由伸獲大聯盟推薦，連續2年、也是生涯第2度入選明星賽。

本屆明星賽將於美國時間7月14日晚間8點，在費城人主場市民銀行球場舉行。大聯盟4日（台灣時間5日）公布完整參賽名單，包括先發、投手與替補球員，道奇與勇士、費城人各有5名球員入選，並列本屆最多。

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大谷翔平先前在第一階段球迷票選中，首次成為兩聯盟最高得票者，提前鎖定國聯指定打擊先發位置，連續6年、也是生涯第6度入選明星賽。道奇另外3名野手也在決選投票中勝出，佛里曼獲選國聯先發一壘手，蒙西獲選國聯先發三壘手，帕赫斯則搶下國聯先發外野席次。

山本由伸則是以投手身分入選國聯明星隊，這是他連續第2年獲選。去年山本由伸首度入選明星賽，不過由於明星賽前最後一次登板後僅休息1天，因此選擇避開登板，但仍參加賽前傳統的「紅毯秀」。山本由伸本季至今出賽15場，戰績8勝5敗，防禦率2.67，表現持續穩定。他也將在道奇對教士之戰先發登板，挑戰個人本季第9勝，同時幫助球隊尋求3連勝。

根據大聯盟官網資料，今年明星賽共有26名球員首度入選，包含4名新人。費城人球星哈波（Bryce Harper）則由大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）以「傳奇選拔」（Legend Pick）身分入選，生涯第9度前進明星賽。美聯方面，天使外野手楚奧特（Mike Trout）獲選先發，生涯第12度入選，是本屆入選次數最多的球員。

美聯明星賽名單

先發打線

捕手：蘭傑利爾斯（Shea Langeliers，運動家）

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）

二壘手：克萊門特（Ernie Clement，藍鳥）

三壘手：卡米內羅（Junior Caminero，光芒）

游擊手：小惠特（Bobby Witt Jr.，皇家）

外野手：楚奧特（Mike Trout，天使）

外野手：巴克斯頓（Byron Buxton，雙城）

外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）

指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

註：小葛雷諾因下背不適將婉拒出賽，運動家柯茲（Nick Kurtz）將成為美聯先發一壘手。

投手

貝克（Bryan Baker，光芒）

席斯（Dylan Cease，藍鳥）

查普曼（Aroldis Chapman，紅襪）

拉茲（Jacob Latz，遊騎兵）

梅西克（Parker Messick，守護者）

拉斯穆森（Drew Rasmussen，光芒）

萊恩（Joe Ryan，雙城）

施利特勒（Cam Schlittler，洋基）

史密斯（Cade Smith，守護者）

蘇亞雷斯（Ranger Suarez，紅襪）

瓦蘭德（Louis Varland，藍鳥）

瓦卡（Michael Wacha，皇家）

替補捕手

丁格勒（Dillon Dingler，老虎）

魯契曼（Adley Rutschman，金鶯）

替補內野手

巴札納（Travis Bazzana，守護者）

柯茲（Nick Kurtz，運動家）

麥戈尼格爾（Kevin McGonigle，老虎）

萊斯（Ben Rice，洋基）

瓦加斯（Miguel Vargas，白襪）

替補外野手

阿羅薩雷納（Randy Arozarena，水手）

貝林傑（Cody Bellinger，洋基）

格林（Riley Greene，老虎）

替補指定打擊

迪亞茲（Yandy Díaz，光芒）

國聯明星賽名單

先發打線

捕手：鮑德溫（Drake Baldwin，勇士）

一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）

二壘手：阿爾比斯（Ozzie Albies，勇士）

三壘手：蒙西（Max Muncy，道奇）

游擊手：艾布拉姆斯（CJ Abrams，國民）

外野手：馬許（Brandon Marsh，費城人）

外野手：索托（Juan Soto，大都會）

外野手：帕赫斯（Andy Pages，道奇）

指定打擊：大谷翔平（Shohei Ohtani，道奇）

投手

伯恩斯（Chase Burns，紅人）

杜蘭（Jhoan Duran，費城人）

伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias，勇士）

梅耶（Max Meyer，馬林魚）

米勒（Mason Miller，教士）

米吉奧羅斯基（Jacob Misiorowski，釀酒人）

羅德里格斯（Eduardo Rodriguez，響尾蛇）

塞爾（Chris Sale，勇士）

桑契斯（Cristopher Sánchez，費城人）

史基斯（Paul Skenes，海盜）

韋伯（Logan Webb，巨人）

山本由伸（Yoshinobu Yamamoto，道奇）

替補捕手

康崔拉斯（William Contreras，釀酒人）

古德曼（Hunter Goodman，洛磯）

替補內野手

阿拉耶茲（Luis Arraez，巨人）

哈波（Bryce Harper，費城人）

洛佩茲（Otto Lopez，馬林魚）

歐森（Matt Olson，勇士）

史都華（Sal Stewart，紅人）

替補外野手

卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）

克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊）

沃克（Jordan Walker，紅雀）

伍德（James Wood，國民）

替補指定打擊

舒瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）