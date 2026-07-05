犯30次規0黃牌？謝爾基酸爆裁判　法國混戰中殺進8強

▲Rayan Cherki。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界盃16強賽5日登場，上屆亞軍法國迎戰巴拉圭，雖然全場掌握比賽節奏，卻一路陷入對手密集防守與高強度身體對抗，直到下半場法國靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）操刀12碼破門，最終以1比0驚險勝出，挺進8強；不過這場比賽火藥味十足，巴拉圭多次粗野犯規卻沒有吞下黃牌，也讓法國球員賽後罕見開嗆。

法國開賽後積極壓上，試圖透過邊路推進與中路滲透撕開巴拉圭防線，不過巴拉圭採取低位防守，陣型收得相當緊密，讓法國上半場始終難以創造絕佳得分機會，雙方以0比0僵持進入中場休息。

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關鍵時刻出現在下半場，替補上陣的杜埃（Désiré Doué）在禁區內遭對手放倒，裁判經VAR確認後判給法國12碼機會。

姆巴佩冷靜操刀命中，替法國攻下全場唯一進球，也將個人本屆賽會進球數推進到7球，法國隨後守住領先，最終以1比0淘汰巴拉圭，連續闖進世界盃8強。

不過，這場比賽的焦點不只在勝負，巴拉圭全場以激烈身體對抗干擾法國進攻，甚至在法國準備主罰12碼時，還有球員試圖破壞罰球點，場上衝突不斷升溫。

比賽尾聲，巴拉圭球員加拉爾薩（Matías Galarza）與法國球員發生多次衝突，孔德（Jules Koundé）也曾在場上倒地，終場哨響後，雙方一度再度爆發口角，場面相當混亂。

更引發爭議的是，巴拉圭雖多次犯規與挑釁，整場比賽卻沒有任何球員吞下黃牌；反倒是法國有球員遭到裁判警告，這樣的吹判尺度，讓法國陣營賽後相當不滿。

姆巴佩賽後談到巴拉圭的比賽方式時直言，「他們以為我們會穿著燕尾服上場，但我們也知道怎麼把手伸進髒東西裡。」

他強調，法國面對對手的挑釁與身體對抗，並沒有被情緒拖垮，「我們知道這會是一場艱難的比賽，也知道對手會用各種方式讓比賽變得複雜，但最重要的是，我們挺過去了，現在我們進入8強。」

替補登場的謝爾基（Rayan Cherki）也在賽後被問到姆巴佩的說法，他笑著回應，「如果是我會說，我們是整個人跳進去！」談到裁判對黃牌的尺度，謝爾基更直接諷刺，「我不知道可以犯30次規，卻不用拿牌。」

法國最終在混亂戰役中守住勝利，下一戰將於8強面對摩洛哥，力拚繼上屆奪下亞軍後，再度朝世界盃冠軍邁進。