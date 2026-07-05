BBC認證摩洛哥是真爭冠者：34場不敗連闖8強寫非洲歷史　

▲摩洛哥拉希米（Soufiane Rahimi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

摩洛哥再度證明，2022年卡達世界盃闖進4強絕非偶然。2026年北中美世界盃16強戰，摩洛哥以3比0擊敗共同主辦國加拿大，連續兩屆挺進8強，也寫下非洲球隊新猷。英國《BBC》以「34場不敗，為何摩洛哥是世界盃爭冠隊伍」為題，直言摩洛哥已不只是童話，而是真正具備爭冠實力的球隊。

摩洛哥此役贏得並不華麗，全場僅5次射門卻攻進3球，創下世界盃淘汰賽贏球球隊最少射門紀錄。比賽火藥味濃厚，上半場更出現黃牌數比射門數還多的罕見畫面。《BBC》形容，這場勝利「與其說美麗，不如說是野獸般的勝利」，但偉大球隊的標誌，就是即使內容不漂亮，也知道如何贏球。

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布努守住開局 迪亞斯助攻寫非洲第一

加拿大開賽初期曾製造威脅，摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）先後擋下J.大衛（Jonathan David）與歐魯瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）的射門，幫助球隊撐過前15分鐘壓力。加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）賽後形容，「他們有點被壓彎，但沒有被壓垮。」

▲摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）展現滴水不漏防守。（圖／達志影像／美聯社）

站穩腳步後，摩洛哥逐漸掌控節奏。隊長哈基米（Achraf Hakimi）持續在右路製造威脅，進攻核心迪亞斯（Brahim Diaz）送出2次助攻，世界盃累積4助攻，成為史上助攻最多的非洲球員。加拿大方面，戴維斯（Alphonso Davies）因傷只能在板凳席觀戰，尤斯塔基歐（Stephen Eustáquio）的傳球威脅也遭壓制。

摩洛哥總教練瓦比（Mohamed Ouahbi）賽後表示，球隊中場休息時做出調整，但沒有改變比賽哲學，「世界盃一定會有困難時刻，重要的是，當我們不在最佳狀態時，必須保持韌性。」

34場不敗不是偶然 從驚奇變強權

摩洛哥目前不僅本屆世界盃保持不敗，各項賽事更拉出近34場不敗紀錄。自2025年8月非洲國家錦標賽0比1不敵肯亞後，國家隊至今未嘗敗績。雖然其中包含2026年非洲國家盃決賽對塞內加爾一戰，該勝利是後來追溯判給摩洛哥，目前仍在法院受到挑戰，但整體戰績依舊驚人。

《BBC》指出，摩洛哥現在已不能再被視為「驚奇」，而是必須被認真看待的世界盃爭冠隊伍。他們在2022年成為史上首支闖進世界盃4強的非洲球隊，本屆再度挺進8強，世界盃淘汰賽累積4勝，已追平其他所有非洲國家在世界盃淘汰賽勝場總和。

摩洛哥成功並非一夕之間發生。《BBC》提到，國王穆罕默德六世長年投入足球基礎建設，包括足球學院與訓練中心，幫助「亞特拉斯雄獅」成為非洲排名最高的球隊，也吸引哈基米、迪亞斯等海外僑民球員加入。

瓦比強調，「這不是驚喜，從今天開始，我們不再是驚喜。」《BBC》最後形容，如果說卡達世界盃的摩洛哥帶有童話色彩，那麼他們在北美的旅程，則充滿明確目標感。這一次，摩洛哥不是足球童話，而是真正的爭冠者。