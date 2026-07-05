「一群流氓混蛋！」法國球迷氣炸　姆巴佩12碼破門爽快送巴拉圭出局

▲Kylian Mbappé。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界盃16強賽5日登場，上屆亞軍法國迎戰巴拉圭；法國雖然全場掌握比賽節奏，卻一度受困於對手密集防守，直到下半場靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）操刀12碼破門，最終以1比0驚險勝出，成功挺進8強。

本場比賽開局後，法國便積極壓上進攻，長時間控制球權，試圖透過邊路推進與中路滲透撕開巴拉圭防線；不過巴拉圭採取低位防守，陣型收得相當緊密，讓法國始終難以創造明確得分機會，雙方上半場以0比0僵持。

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關鍵時刻出現在第65分鐘，替補上陣的杜埃（Désiré Doué）在巴拉圭禁區內遭對手放倒，裁判判給法國12碼機會；姆巴佩主罰冷靜命中，幫助法國取得1比0領先，此後法國穩住局面，將領先優勢守到終場。

不過，這場比賽的焦點不只在勝負本身；法國除了苦戰巴拉圭嚴密防線，也多次面對對手粗野的身體對抗，場上火藥味不斷升高，賽後甚至一度出現雙方情緒緊繃、幾乎爆發衝突的場面，讓比賽氣氛顯得相當混亂。

巴拉圭的比賽方式也引發法國球迷強烈不滿；賽後不少球迷在網路上痛批，「連一點公平競賽精神都沒有」、「一群流氓混蛋」、「這不是足球」、「竟然0張牌？」也有人直言，「我們淘汰了一支無禮的球隊」、「非常令人不快」、「根本是一群惡棍。」

法國最終仍以1比0守住勝利，確定晉級本屆世界盃8強，接下來他們將在半準決賽對上摩洛哥，力拚更進一步。