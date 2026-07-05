小威廉絲右膝積水被迫退賽　威家姊妹溫網女雙合體宣告夢碎

▲美國傳奇名將小威廉斯（Serena Williams）宣布因膝傷加劇將退出溫網女雙賽事。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年溫布頓網球錦標賽傳出令球迷心碎的噩耗。現年44歲的網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）原定與姐姐大威廉絲（Venus Williams）合體女雙，卻因首輪右膝受傷積水，無奈於台灣時間5日宣告退賽。這對合計90歲的姊妹合體秀抱憾終結，小威廉絲的復出之旅也留下巨大遺憾。

小威廉絲先前持外卡出戰單打首輪，與小將瓊特（Maya Joint）苦戰三盤以3比6、7比6（10比8）、3比6受挫，並在激戰中傷及右膝。她隨後在社群平台Instagram分享復健影片，影片中她右膝纏著厚重繃帶且步伐蹣跚，更驚悚秀出四支從右膝關節抽出的黃色積水注射器。小威廉絲坦言表示，「對於被迫退出雙打，我感到無比心碎。能再次回來是種恩賜，與姐姐並肩作戰的機會對我而言更意義重大，但我盡了全力，右膝真的還沒準備好。」

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這對生涯合力奪下13座溫網冠軍（小威廉絲個人奪得7座單打與6座女雙冠軍）的威家姊妹，原定首輪預計交手跨國組合謝拉（Solana Sierra）與奧索里奧（Camila Osorio），這也是兩人自2022年美網後首度合拍。小威廉絲在2022年淡出球場後，曾表示自已是從網球運動中「演化（evolving away）」出來以陪伴兩個女兒，如今睽違多時重返全英草地俱樂部，卻因膝蓋積水痛失最後合體的機會。