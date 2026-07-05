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遭巴拉圭狂盯防、侵犯！　姆巴佩賽後怒噴：他們根本不想踢足球

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽16強5日登場，法國靠著隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場穩穩罰進12碼，最終以1比0擊敗巴拉圭，順利挺進8強；不過本場比賽火藥味十足，姆巴佩整場遭對手嚴密看管，還多次被侵犯，賽後罕見動怒，直言巴拉圭「根本沒有想踢足球」。

此役雙方前半場踢得相當膠著，巴拉圭採取高強度身體對抗試圖破壞法國進攻節奏，也讓場上衝突不斷升溫；法國直到下半場第70分鐘才終於打破僵局，姆巴佩站上12碼點冷靜操刀破門，攻進全場唯一進球，幫助法國守住1球優勢，驚險收下8強門票。

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▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）

比賽從上半場就多次出現爭議場面；第34分鐘巴拉圭中場庫巴斯（Andrés Cubas）對姆巴佩做出衝撞，主審吹判庫巴斯犯規後，情緒受到挑動的姆巴佩也上前用雙手推開對手，雙方氣氛瞬間緊繃。

僅僅4分鐘後，姆巴佩準備往門前衝刺時，又被巴拉圭中場加拉爾薩（Matías Galarza）以手部動作擊中；該次接觸發生在主審眼前，但裁判並未吹判犯規，也讓法國陣營相當不滿。

下半場第77分鐘，場上再度出現衝突性畫面，巴拉圭後衛卡塞雷斯（Juan Cáceres）在與姆巴佩爭搶後倒地，隨後他的左腳碰到姆巴佩右腳，讓姆巴佩痛苦倒地；該動作即使被解讀為報復性接觸，也不令人意外，讓這場淘汰賽的緊張氣氛持續延燒。

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）

終場哨音響起後，姆巴佩仰天怒吼釋放情緒，義大利知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）隨後在社群平台X轉述姆巴佩賽後談話，這位法國王牌言詞相當直接，明顯對巴拉圭本場踢法感到不滿。

姆巴佩表示，「如果巴拉圭要使用骯髒手段，那我們也只是讓他們知道，我們同樣可以使用骯髒手段。」他接著說，「如果他們對我們說『滾開』，那我們也會回敬他們一句『滾開』。」

談到整場比賽的對抗尺度，姆巴佩直言，「巴拉圭根本沒有想踢足球，所以我們也讓他們看見，我們知道這種比賽該怎麼踢。」

姆巴佩也強調，法國最終用結果證明自己，「贏球的是我們，而且比較強的是我們。」

對於巴拉圭試圖以強硬身體對抗拖垮法國節奏，姆巴佩回應更加強烈，「如果必須把手弄髒，那我們就會去做；他們大概以為我們會穿著燕尾服來比賽，但我們也知道怎麼踢骯髒的足球。」

最後他補充，「我們證明了自己不是一支只會踢攻勢足球的球隊。」

關鍵字： 2026世足、法國、足球、巴拉圭、姆巴佩

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