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對挪威不需要「反哈蘭德」計畫！巴西主帥安切洛蒂霸氣放話

▲挪威當家巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威當家巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世足16強淘汰賽迎來「森巴軍團」巴西與北歐強權挪威的頂尖對決，巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽前表示，球隊防線十分熟悉曼城神射手哈蘭德（Erling Haaland），因此並未設定特別的「反哈蘭德計畫」，強調團隊將以攻守並重、防範高溫熱浪的心態，全力衝擊最終8強門票。

巴西在32強賽靠著馬蒂內利（Gabriel Martinelli）補時絕殺日本，此役將在紐澤西大都會人壽體育場力碰挪威，勝者將交手英格蘭或墨西哥。面對本屆已轟5球的哈蘭德，安切洛蒂對自家防線充滿信心，直言不需特別指點，「我認為沒有什麼所謂的『反哈蘭德』計畫。我不需要告訴我的球員如何防守，他們已經交手過好幾次了，大家都知道他的運作方式，我不需向我的後衛多做解釋。」

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相較於總教練的冷靜，巴西防守中場吉馬良斯（Bruno Guimarães）則從實戰出發，點出了防範哈蘭德的戰術關鍵，「哈蘭德確實與眾不同。我們必須進攻，但也必須確保有人隨時盯住他，防範球傳到他的腳下，因為只要一次傳球他就能決定比賽勝負，我們不想讓他得逞。」

▲巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）。（圖／達志影像／美聯社）

陣容方面，巴西中場帕奎塔（Lucas Paquetá）因大腿後肌拉傷缺陣，但拉菲尼亞（Raphinha）已漸康復有望替補。安切洛蒂也表示，不排除在賽事中讓王牌維尼修斯（Vinicius Junior）與小腿傷癒的內馬爾（Neymar）聯手。

挪威方面，主帥索爾巴肯（Stale Solbakken）大讚巴西擁有頂級防線，「巴西擁有本屆賽事最好的後衛搭檔之一，加布里埃爾（Gabriel Magalhaes）、與馬爾基尼奧斯（Marquinhos）都具備頂尖的國際水準，他們和艾爾林（哈蘭德）之間會有幾場硬仗，但更多得會是巴西和挪威的團隊對決。」索爾巴肯也透露後衛瑞爾森（Julian Ryerson）可望傷癒歸隊，但佩德森（Holmgren Pedersen）因呼吸道不適仍受密切觀察。

此外，紐約及紐澤西地區正面臨體感溫度達攝氏41度的極端高溫警告，雖然預估週日氣溫微降，但熱浪仍將嚴重考驗雙方體能。吉馬良斯直言沒人能完全適應這種高溫，板凳球員的即時調節將是關鍵。

關鍵字： 世足賽巴西挪威哈蘭德高溫

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