巴拉圭「南美小動作」逼瘋法國卻0牌　Opta酸：真是紳士

▲法國不畏球風骯髒巴拉圭晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃16強賽5日登場，巴拉圭與奪冠熱門法國正面交鋒，巴拉圭靠著頑強防守與高強度身體對抗，長時間將比數維持在0比0，不過法國最終仍靠姆巴佩（Kylian Mbappé）操刀12碼破門，以1比0驚險挺進8強。

此役巴拉圭雖然在紙面戰力不如法國，卻展現十足南美球風，從節奏破壞、貼身壓迫到各種邊緣小動作，頻頻讓法國進攻受阻；法國雖掌握更多控球與主導權，但面對巴拉圭密集防線與強硬拚搶，始終難以輕鬆撕開缺口。

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比賽轉折出現在下半場，法國靠杜埃（Désiré Doué）製造禁區內犯規機會，隨後由隊長姆巴佩冷靜主罰命中，攻下全場唯一進球；這記關鍵12碼也讓法國從苦戰中脫身，保住爭冠希望。

0 - Today against France, Paraguay didn't pick up a single card in a FIFA World Cup match for the first time since 1998 against Nigeria.



Gentlemanly. pic.twitter.com/wb8buLGNwu — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

不過，本場另一大話題是判罰尺度，巴拉圭全場以高強度、破壞性十足的方式牽制法國，卻未收到任何黃牌或紅牌；反倒是法國共有3名球員吞下黃牌，執法本戰的烏茲別克主裁判坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev）也因此成為賽後討論焦點。

根據數據網站《Opta》統計，這是巴拉圭自1998年法國世界盃小組賽對奈及利亞以來，睽違18場世界盃賽事再度單場「0牌」；面對巴拉圭整場比賽引發爭議的強硬踢法，《Opta》也以「真是紳士」反諷這項罕見紀錄。