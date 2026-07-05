「完全沒資格踢淘汰賽！」巴拉圭粗暴踢法惹怒英記者　VAR爭議再被翻出

▲巴拉圭眾將。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

英國體育記者拉克赫斯特（Samuel Luckhurst）稍早針對巴拉圭在對法國之戰中的比賽內容提出強烈批評，不僅質疑巴拉圭晉級淘汰賽的正當性，更直言這是「再次證明擴大賽制有多愚蠢的例子」，讓外界對世界盃賽制與VAR判定標準的爭論再度升溫。

拉克赫斯特在社群平台X上發文指出，巴拉圭在小組賽僅排名第3，卻因擠進成績較佳的8支第3名球隊之列，驚險取得淘汰賽門票；他對此表達強烈不滿，認為巴拉圭能夠晉級本身就值得質疑，並批評世界盃擴軍制度讓這類情況更容易發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他寫道，巴拉圭的例子是「再次證明這項制度有多愚蠢的例子」，拉克赫斯特也提到，巴拉圭在32強面對德國一戰時，曾因VAR的關鍵且爭議性判定而「逃過一劫」，並進一步批評：「他們完全沒有參加這項淘汰賽的資格。」

除了質疑賽制與判罰，拉克赫斯特也將矛頭指向巴拉圭的比賽風格；他認為巴拉圭在場上有過多激烈身體接觸，比賽方式也過於粗野，批評其踢法是「依賴暴力行為與卑劣伎倆」，甚至以「粗暴的戰鬥方式」形容球隊表現。

拉克赫斯特的言論引發足球圈熱議，支持者認為擴軍後確實可能降低淘汰賽強度，讓部分表現不夠穩定的球隊獲得晉級機會；但也有人認為，第3名球隊晉級本就是賽制規則的一部分，只要符合規定，就不應否定球隊的參賽資格。