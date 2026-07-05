火藥味炸裂！姆巴佩12碼救法國　巴拉圭輸球後怒圍裁判團

▲法國挺進世界盃8強。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃16強淘汰賽5日登場，法國與巴拉圭上演高張力對決，法國靠姆巴佩（Kylian Mbappé）第70分鐘操刀12碼破門，終場以1比0驚險挺進8強。不過此役火藥味十足，雙方從上半場起多次出現粗野犯規與肢體衝突，賽後巴拉圭球員更圍向裁判團抗議，場面一度相當緊繃。

雙方上半場就陷入激烈肉搏戰，第34分鐘巴拉圭中場庫巴斯（Andrés Cubas）對姆巴佩形成衝撞，主裁判吹判犯規後，情緒升高的姆巴佩以雙手推開庫巴斯，引發兩隊球員迅速聚集，場上爆發小規模衝突，裁判團與隊友隨即介入勸阻。

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比賽火藥味並未因此降溫；第38分鐘，姆巴佩準備前插進入禁區時，遭巴拉圭中場加拉爾薩（Matías Galarza）以類似「劈擊」的動作碰撞，該動作發生在主裁判視線範圍附近，但當下並未被吹判犯規，也讓法國球員顯得相當不滿。

雙方以0比0進入下半場後，法國終於找到突破口；下半場第70分鐘，姆巴佩站上12碼點冷靜操刀命中，替法國攻下全場唯一進球，面對巴拉圭隨後的反撲，法國穩住防線，最終守住1比0勝果，取得8強門票。

然而，比賽後段仍持續出現爭議畫面；下半場第77分鐘巴拉圭後衛卡塞雷斯（Juan Cáceres）與姆巴佩爭搶後倒地，隨後左腳碰到姆巴佩右腳，造成姆巴佩痛苦倒地。

該動作雖未受到進一步判罰，但從比賽情緒與先前衝突脈絡來看，難免引發外界對「報復性動作」的聯想。

終場哨響後，緊繃氣氛仍未平息，巴拉圭球員以先前與姆巴佩發生肢體接觸的加拉爾薩為中心，圍向裁判團表達不滿，雙方一度形成對峙；法國總教練德尚（Didier Deschamps）則神情嚴肅，疑似示意球員盡快離開場地，避免衝突進一步擴大。

法國驚險闖進8強後將迎戰摩洛哥，爭取4強門票；姆巴佩本戰雖遭巴拉圭嚴密防守與多次強硬對抗，仍把握關鍵12碼機會，成為法國晉級最大功臣。