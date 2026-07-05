▲巴拉圭鐵桶陣守不住姆巴佩12碼 0比1惜敗法國無緣世界盃8強。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃淘汰賽16強戰5日在美國費城登場，巴拉圭面對強權法國雖然全場以嚴密防守力抗對手強大火力，但下半場一次禁區犯規成為勝負關鍵，法國靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）操刀12碼破門，最終以1比0擊敗巴拉圭，挺進8強；巴拉圭則無緣睽違4屆再度闖進世界盃8強。

此役巴拉圭面對攻擊火力驚人的法國，開賽便採取5-4-1防守陣型，幾乎全員退守本方半場，試圖以紀律嚴明的防線壓縮法國進攻空間。

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上半場法國控球率一度高達80%，但巴拉圭防線始終保持高度專注，尤其由卡塞雷斯（Juan Cáceres）貼身看管本屆已攻進6球的姆巴佩，讓這名法國頭號球星難以輕鬆取得起腳空間。

巴拉圭上半場雖長時間處於被動，但憑藉密集防守與門前保護，成功讓法國多次進攻無功而返；法國在邊路不斷嘗試撕裂防線，卻始終無法真正突破巴拉圭最後一道防守牆，雙方半場結束仍維持0比0平手。

不過比賽進入下半場後，局勢出現轉折，法國前鋒杜埃（Désiré Doué）切入禁區時，遭巴拉圭中場戈麥斯（Diego Gómez）放倒，主裁判經VAR輔助判決後改判12碼。

姆巴佩站上罰球點冷靜操刀命中，幫助法國打破僵局，也讓巴拉圭苦守多時的防線宣告失守。

落後後的巴拉圭開始調整戰術，陸續換上進攻型球員加強反擊，試圖複製前一輪淘汰德國的戲碼；門將希爾（Orlando Gill）也在比賽後段多次做出精彩撲救，力保球隊仍有追平希望。

然而巴拉圭在進攻端始終欠缺最後一擊，未能把握有限反擊機會，最終只能以0比1飲恨出局。

巴拉圭本屆世界盃小組賽首戰曾以1比4慘敗美國，隨後擊敗土耳其，並與澳洲踢平，最終以1勝1和1敗、積分4分位居D組第3，並以各組第3名球隊中的第7順位晉級淘汰賽。

16強戰面對德國時，巴拉圭在正規時間與對手踢成1比1，並於PK大戰中以4比3爆冷勝出，搶下16強門票。