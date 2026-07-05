姆巴佩寫「5神蹟」率隊殺進8強！19場轟19球成法史上首人

▲法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）



記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽迎來高潮，奪冠大熱門法國隊在費城體育場憑藉當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）於第70分鐘踢進關鍵12碼罰球，以1比0險勝巴拉圭隊挺進8強。27歲的姆巴佩本屆大賽5場狂轟7球，此役破門不僅帶走勝利，更一口氣寫下5大世界級神紀錄，再度震撼世界足壇。

本場兩隊防守極為謹慎，法國上半場陷入泥淖。直到第66分鐘，替補登場的杜埃（Désiré Doué）在禁區遭巴拉圭戈麥斯（Diego Gómez）絆倒，主審經VAR介入觀看重播後果斷判罰12碼。姆巴佩頂住壓力，面對撲點高手吉爾（Orlando Gill）精準推射死角破網，以高超效率為高盧雄雞鎖定勝局。

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這記關鍵球讓姆巴佩狂刷5大史詩紀錄，首先，他在世界盃19場攻入19球，登基法國隊史世界盃進球王，歷史總進球榜僅落後梅西（Lionel Messi）1球高居第2；第二，他在10場淘汰賽中狂飆11球，持續堆高自己保持的世界盃淘汰賽歷史射手王紀錄。

第三，本屆世界盃5場狂轟7球追平梅西並列射手榜首；第四，國家隊生涯累積63球持續改寫隊史第一人紀錄；第五，他在2025-26賽季代表皇家馬德里與國家隊單季狂轟55球，刷新個人及法國球員生涯單季新高。

法國最終憑藉此球晉級，8強戰將對決摩洛哥。