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費城人為何樺交易補25萬美元額度！美媒曝投球亮點

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人球團正式宣布與平鎮高中17歲右投何樺簽約，據了解，簽約金約50萬美元，合約總值達80萬美元。值得一提的是，費城人日前才與守護者完成交易，換得25萬美元國際簽約金額度，美媒指出，這筆額度也幫助球團完成何樺簽約，顯見對這位台灣年輕右投的重視。

根據美媒《MLB Trade Rumors》報導，費城人送出小聯盟右投Ryan Degges，向守護者換得25萬美元國際簽約金額度。專欄作家馬尤（Jonathan Mayo）也指出，這筆金額將讓費城人能以50萬美元簽下台灣右投何樺；他身高6呎2吋，速球最快95英里（約153公里），出手快，主要副球種為指叉球與滑球。

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何樺去年玉山盃曾飆出151公里速球，隨後入選U18世界盃中華隊，經過國際賽高強度磨練後，均速穩定成長，近期已完成體檢，正式圓夢旅美。這個夏天台灣青棒旅美喜訊不斷，繼賴謙凡、林珺希後，再有年輕好手挑戰美職體系。

費城人近年持續在亞洲市場布局，6月才簽下韓國17歲右投新秀朴燦民。根據韓媒報導，雙方簽下國際業餘球員合約，簽約金達120萬5000美元（約新台幣3920萬元）。朴燦民是光州第一高中三年級右投，身高193公分、體重90公斤，具備優異投手身材條件。

根據《MLB.com》球探報告，朴燦民速球均速約91至93英里（約146至149公里），最快可達94英里（約151公里），能積極攻擊好球帶，且進壘時帶有上竄感，也能有效鑽進右打者內角。當時韓媒就曾預告，費城人接下來還會再簽下一名台灣右投，如今確定就是何樺。

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

關鍵字： 標籤:**台灣棒球青棒旅美費城人何樺加盟國際簽約

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