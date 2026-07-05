快訊／姆巴佩12碼致勝！法國1比0退巴拉圭鐵桶陣　強勢挺進世界盃8強

▲Kylian Mbappé第70分鐘12碼破門。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽16強戰，力拚隊史第3冠的法國，今（5日）在費城體育場面對防守韌性十足的巴拉圭，靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場操刀12碼破門，終場以1比0驚險勝出，順利取得8強門票。

此役賽前，法國高居FIFA世界排名第3，巴拉圭則排名第41；面對實力佔優的對手，巴拉圭開賽後採取5-4-1防守陣型，明顯壓低陣線，企圖以密集防守拖慢比賽節奏，再伺機透過反擊尋找破門機會。

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在攝氏34度高溫下，法國從開賽便掌控主導權，前15分鐘控球率一度超過8成，多次將戰線推進至巴拉圭禁區前緣；不過巴拉圭防線站位緊密、協防到位，讓法國雖長時間持球，卻遲遲難以轉化成明確得分機會。

比賽上半場35分鐘後出現火藥味，姆巴佩嘗試個人盤帶突破時，遭巴拉圭中場庫巴斯（Andrés Cubas）從後方拉住阻擋。

▲Kylian Mbappé第70分鐘12碼破門。（圖／達志影像／美聯社）



姆巴佩隨後以雙手推向對方胸口，雙方球員一度聚集，場面險些失控；所幸衝突未進一步擴大，姆巴佩之後也露出笑容，重新投入比賽。

久攻不下的法國在下半場仍持續施壓，終於在第70分鐘等到關鍵機會；替補登場的杜埃（Désiré Doué）在禁區內遭放倒，主裁判判給法國12碼，姆巴佩站上罰球點後冷靜起腳，右腳將球送入球門右側，幫助法國打破僵局，也奠定勝基。

這是姆巴佩本屆世界盃第7顆進球，讓他在射手榜上追平阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）；姆巴佩上屆2022年卡達世界盃攻進8球、拿下金靴獎，本屆賽會至今也已3度完成梅開二度，展現驚人進球效率。

更驚人的是，姆巴佩世界盃生涯累計出賽19場已攻進19球，距離梅西保持的20球紀錄僅差1球，若他本屆再度拿下金靴，將成為史上首位連續兩屆世界盃榮膺射手王的球員。

▲Kylian Mbappé第70分鐘12碼破門。（圖／達志影像／美聯社）