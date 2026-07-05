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快訊／姆巴佩關鍵12碼破門！法國1比0領先巴拉圭　7球追平梅西並列本屆第1

▲Kylian Mbappé第70分鐘12碼破門。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kylian Mbappé第70分鐘12碼破門。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界盃5日進入淘汰賽階段，由法國出戰巴拉圭，法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場操刀12碼破門，攻進本屆賽事第7球，不僅幫助球隊率先打破僵局，也在射手榜上追平阿根廷傳奇梅西（Lionel Messi），並列本屆進球王。

現效力皇家馬德里的姆巴佩上屆2022年卡達世界盃狂轟8球，最終抱走金靴獎；本屆賽事他火力依舊驚人，至今已3度完成梅開二度，加上此役第70分鐘對巴拉圭攻進關鍵12碼，累積進球數來到7球，展現頂級前鋒的穩定輸出。

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更驚人的是，姆巴佩世界盃生涯至今出賽19場已攻進19球，距離梅西保持的世界盃歷史最多20球紀錄，僅剩1球差距；若他接下來持續進球，不僅有機會追平甚至超越紀錄，也可能將自己的名字推向世界盃史上最偉大射手之列。

姆巴佩在上屆卡達世界盃決賽曾面對阿根廷上演帽子戲法，但法國最終仍在PK大戰落敗，無緣完成衛冕。

面對外界關注他與梅西的進球競爭，姆巴佩則保持平常心，「Lionel一直以來都在進球，未來也會繼續進球，我不會特別在意他的表現，最重要的是球隊。」

關鍵字： 2026世足、法國、足球、巴拉圭、姆巴佩

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