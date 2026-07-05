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今年台灣第3人！平鎮何樺旅美加盟費城人　合約總值2555萬元

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

這個夏天台灣青棒旅美喜訊不斷，繼賴謙凡加盟洋基、林珺希加盟海盜之後，再傳出平鎮高中好手何樺與費城人簽約的消息。費城人球團正式宣布網羅何樺，據了解，簽約金為50萬美元（約新台幣1,596萬元），合約總值達80萬美元（約新台幣2555萬元）。何樺去年玉山盃曾飆出151公里速球，入選U18世界盃後經過國際賽高強度磨練，均速穩定成長，近期也已完成體檢，正式圓夢旅美。

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▲▼平鎮高中何樺加盟費城人，左起環太平洋區主管王金勇、何樺、費城人助理總經理維蘭迪亞（Jorge Velandia）、國際球探總監Derrick Chung。（圖／米馬力經紀提供）

▲平鎮高中何樺加盟費城人，左起環太平洋區主管王金勇、何樺、費城人助理總經理維蘭迪亞（Jorge Velandia）、國際球探總監Derrick Chung。（圖／米馬力經紀提供）

今年自平鎮高中畢業的何樺，來自花蓮阿美族，棒球啟蒙於玉里國小蔡瀛賦老師推廣的社區棒球計畫，之後加入玉里國小少棒隊，在萬昶顯教練指導下，逐漸培養出對棒球的熱情。

國中階段，何樺來到花蓮三民國中棒球隊。他認為，青少棒時期的訓練是棒球路上的重要關鍵，總教練張志強本身專長就是投手項目，讓他很幸運能在這個階段打下良好投球基礎，也成為日後挑戰青棒強權平鎮高中的重要養分。

何樺的家人起初希望他透過棒球學習團體生活、人際互動與自我管理，他也確實在課業上維持良好表現。由誠致教育基金會公辦民營的三民國中，在校方與教練團堅持下，沒有晨操，也沒有超量訓練，完全依照體育班課表運作，讓球員能兼顧課業與訓練。何樺也先後5度獲頒具指標意義的球芽獎學金。

成為球芽獎學金首位旅美選手，何樺表示，很感謝球芽獎學金一路鼓勵，「到美國打球時，我也會繼續保持閱讀的習慣，期待有一天也能成為花蓮學弟妹們的榜樣。」

高中進入桃園平鎮高中後，何樺回憶這3年，特別感謝張滄彬老師建立一支能與國際競爭的球隊。他仍記得高一報到時，看著學長們練球，內心相當震撼，「原來好手這麼多。」

身為青棒強權的一員，何樺有機會參與更多國內外重要賽事，這些經驗不僅成為成長養分，也打開他的棒球視野，進而獲得海外職棒球團關注。他感謝平鎮高中吳柏宏總教練、羅健銘教練3年來的指導，也感謝平鎮師長、教練團、聯新醫院及防護團隊的照顧。

何樺也感謝花蓮慈濟運動醫學中心，以及魔技運動林晉民先生長期照顧偏鄉運動選手，讓他成為受惠的小球員之一。最後，他感謝費城人環太平洋區主管王金勇前輩與球團的肯定，也感謝家人一路以來的支持與包容。

15歲那年，何樺離開花蓮，為了求學橫跨中央山脈；3年後，他將帶著眾人的祝福，飛往地球另一端，展開職棒旅程，繼續努力綻放光芒。

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

關鍵字： 旅美青棒費城人平鎮高中何樺棒球簽約

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