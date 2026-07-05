姆巴佩遭巴拉圭「南美式小動作」激怒　主裁判急忙介入分開雙方

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界盃淘汰賽16強戰5日登場，巴拉圭面對奪冠熱門法國，從上半場開始便展現南美足球特有的Malicia風格，透過身體碰撞、延誤節奏與心理施壓，試圖打亂法國隊的比賽節奏，其中連法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）也被捲入衝突之中。

比賽上半場第33分鐘，巴拉圭獲得自由球機會，法國門將邁尼昂（Mike Maignan）將球穩穩接住後倒地保護球權，不過巴拉圭後衛貝拉斯克斯（Gustavo Velázquez）隨即從上方倒下，整個人壓在邁尼昂身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個動作看似失去平衡，但明顯帶有拖延比賽重新開始的意味，也讓邁尼昂當場露出不滿神情。

場上火藥味也在隨後迅速升溫；姆巴佩在一次遭到犯規後情緒激動，與巴拉圭中場庫巴斯（Andrés Cubas）發生肢體接觸，姆巴佩甚至伸手推了對方，雙方球員立即聚集在事發地點，場面一度相當混亂。

眼見衝突可能擴大，主裁判第一時間衝入人群中，迅速將兩隊球員隔開，動作之果斷甚至被形容如同拳擊比賽中裁判介入分開選手；日本球評指出，足球比賽中很少看到裁判以如此類似拳擊裁判的方式介入，可見當時場上氣氛已相當緊繃。