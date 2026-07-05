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加拿大摩洛哥一役就出現8黃牌　外媒轟：主審搶走所有風采

▲摩洛哥、加拿大16強戰一役就出現8張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥、加拿大16強戰一役就出現8張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽首戰就煙硝味十足的對決，上屆殿軍「亞特拉斯雄獅」摩洛哥在休士頓賽場以3比0完勝地主加拿大，連續兩屆闖入8強，也讓加拿大成為本屆共辦三國中首個遭到淘汰的主辦國。然而，這場本該屬於球員榮耀的晉級之夜，在終場哨聲響起後，焦點卻被英超名哨主審奧利佛（Michael Oliver）搶走。全場狂發8張黃牌、多次將節奏吹得支離破碎的判罰尺度，讓兩國媒體與球迷在賽後砲轟：「主審搶走了比賽的風采。」

此役從上半場就陷入極度慌亂的肉搏戰，第40分鐘時摩洛哥隊長哈基米（Achraf Hakimi）與加拿大後衛拉利亞（Richie Laryea）在場邊爆發口角、互相推擠，兩隊球員隨即一擁而上，場面幾近失控。雖然在隊友拉開下成功避免了大規模衝突，但奧利佛隨即對兩位當事人各出示一張黃牌警告，但之後就開始黃牌齊發，最後光上半場最後11分鐘內，奧利佛就瘋狂掏出5張黃牌，讓半場累積黃牌數達到驚人的6張。

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▲摩洛哥、加拿大16強戰一役裁判。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥、加拿大16強戰一役裁判奧利佛（Michael Oliver）。（圖／達志影像／美聯社）

這般頻繁且嚴苛的掏牌頻率在賽後隨即遭到多國媒體的檢視，摩洛哥媒體《摩洛哥世界新聞》直接在報導中撰文批評，「在這一場混亂的對決中，裁判搶走了球員的風采。」該文指出，奧利佛的判罰尺度與摩洛哥在32強賽對陣荷蘭時完全不同，當時主審允許高強度的身體對抗以維持比賽流暢，但此役「只要是輕微接觸就會被出示黃牌」，導致整場比賽被哨聲切割得支離破碎。

美國《休斯頓紀事報》）也指出，過去在休士頓舉行的6場世界盃賽事總計僅出現18張黃牌，場均不到3張，此役兩隊共8人領牌的「黃牌雨」確實異於常態。

對於在英超賽場上就極具爭議的奧利佛，網路上的評價呈現極端的兩極化，支持者認為，在如此躁動且兩隊劍拔弩張的氣氛下，唯有奧利佛這種「英超標準的鳴哨」才能強行壓制住潛在的大規模衝突，稱讚其「奧利佛劇院，果然沒讓人失望」；但大批批評者則認為他執法過於嚴苛且愛搶戲，甚至諷刺「奧利佛才是這場比賽表現最搶眼、最想當主角的人」。

至於過去世界盃單場最多黃牌紀錄則是出現在2022年阿根廷對荷蘭一役，兩隊含板凳席合計被出示18張黃牌。

關鍵字： 2026世足摩洛哥加拿大世界盃裁判

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