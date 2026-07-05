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溫網／爆冷力挫第10種子！何承叡闖男雙16強寫高懸16年紀錄

▲何承叡（右）與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）。（圖／翻攝自何承叡臉書）

▲何承叡（右）與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）。（圖／翻攝自何承叡臉書）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年溫布頓網球錦標賽男雙次輪傳捷報，「雙打一哥」何承叡攜手德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens），歷經1小時又24分鐘的激戰，以7比5、7比6（7比4）爆冷擊敗大會第10種子的法國強敵阿里巴熱（Theo Arribage）／奧利維蒂（Albano Olivetti），生涯首度闖進大滿貫男雙16強。這項神勇表現不僅讓何承叡突破生涯「32強障礙」，更創下自2010年傳奇前輩盧彥勳後，近16年來首位挺進溫網男雙16強的台灣男子選手紀錄。

此役面對擅長草地作戰的法國雙雄，台德聯軍開賽便遭遇嚴苛考驗。首盤雙方一路互保發球局陷入拉鋸，戰至5比5平手。關鍵第10局，何承叡與耶本斯在發球局一度被逼出1個盤末點，所幸兩人穩住陣腳成功化解危機保發，反倒在第11局掌握唯一1個破發點機會成功破發，隨後在第12局順利保發關門，以7比5先馳得盤。

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次盤雙方攻防依舊膠著，兩組人馬皆展現極佳的保發能力，在互不相讓的情況下，只能透過搶七決勝局（Tiebreak）一決雌雄。進入搶七後，何承叡與耶本斯開局便實施強攻連拿3分取得領先，雖然一度被對手逼近至5比4的1分差緊張局面，但台德聯軍在關鍵時刻展現強大心臟，再度連下2分，最終以7比4搶下搶七局，以直落二鎖定勝利。

現年26歲的何承叡本屆溫網首輪取勝後，已「集滿」四大滿貫賽事皆有男雙勝場的生涯里程碑，成為繼退役前輩盧彥勳後台灣男子網壇第2人。

如今台德聯軍再接再厲通過次輪考驗，何承叡不僅追平前輩盧彥勳在2012年溫網創下的大滿貫台灣男雙最佳紀錄，更是自2010年盧彥勳後，首位挺進溫網男雙16強的台灣男子選手。這項突破也成功打破了他與耶本斯過去連續在美網、澳網及法網皆於32強止步的瓶頸，持續改寫個人生涯新頁。

隨著台德聯軍順利打破大滿貫32強障礙，這對跨國組合已將目光投向下一階段。何承叡與耶本斯在16強戰中，將繼續全力以赴，力求在溫網的草地大舞台上持續創造驚奇，為台灣男網寫下全新的不朽篇章。

關鍵字： 溫網何承叡網球男雙16強

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