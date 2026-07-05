摩洛哥6狂紀錄！連2屆闖8強創非洲新猷　奇兵奧納希史上第三人





▲摩洛哥奇兵奧納希（Azzedine Ounahi）梅開二度成非洲史上第三人。（圖／翻攝自FIFA官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽首場大戰，摩洛哥靠著中場奇兵奧納希（Azzedine Ounahi）橫空出世上演梅開二度，最終以3比0大勝加拿大，一舉寫下6大紀錄強勢挺進8強。而奧納希除了獲選單場MVP，更成為史上第3位能在淘汰賽踢進至少2球的非洲球員。

雖然摩洛哥在開賽初段落居下風，前30多分鐘甚至苦無射門，且陣中當家進攻中場賽巴里（Ismaël Saibari）於第22分鐘因傷遺憾退場，但下半場這支北非勁旅突然發力。憑藉主力球星迪亞斯（Brahim Díaz）與隊長哈基米（Achraf Hakimi）的穿針引線，加上中場奇兵奧納希橫空出世上演梅開二度，最終大勝晉級。奧納希也成為繼1990年喀麥隆傳奇米拉（Roger Milla）與2002年塞內加爾前鋒卡馬拉（Henri Camara）後，世界盃歷史上第3位在淘汰賽單場攻入至少2球的非洲球員。

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賽後，攻防一體的致勝功臣奧納希在受訪時難掩興奮地表示：「是的，我太開心了，今天能進球我非常高興。這對我們來說並不容易，我們看到對方這支球隊試圖給我們製造很多麻煩，特別是在上半場。但謝天謝地，我們找到了解決方案。現在，這是一場也能讓我們成長的比賽。通過這場比賽我們看到，在這項賽事中沒有輕鬆的比賽，最重要的是我們晉級了。」

被問及中場休息時總教練傳達了什麼訊息，才讓下半場球隊展現出完全不同的面貌並終結比賽，奧納希透露：「就像我說的，對方這支球隊試圖給我們製造麻煩。我們在下半場努力尋找解決方案。我們有一支辛勤工作的教練團隊，我們看到我們非常出色地完成了比賽，我們對晉級感到非常非常高興。」

這場大勝不僅粉碎了對手的晉級夢想，摩洛哥更憑藉此役一舉刷新6項世界級歷史神紀錄。首先，摩洛哥連續兩屆世界盃闖入8強，成為歷史首支達此成就的非洲隊伍；其次，摩洛哥本屆累積攻入10球，追平非洲球隊單屆最多進球紀錄。此外，這是非洲球隊史上第2次在淘汰賽90分鐘內取勝，且這2場歷史性勝利皆由摩洛哥包辦。

▲摩洛哥16強擊敗加拿大，一戰還締造6大紀錄。（圖／翻攝自FIFA官網）

目前非洲球隊在世界盃淘汰賽通算奪得8場勝利，摩洛哥便獨佔其中半數的4場，更締造了非歐洲及南美球隊在淘汰賽歷史上的最大分差勝利。最驚人的是，摩洛哥此役展現極致神準的進攻效率，全場5次射門即攻入3球，以高達60%的射門進球轉化率，創下自1966年有統計以來世界盃淘汰賽單場最高紀錄。

順利挺進8強後，摩洛哥將靜待法國隊與巴拉圭隊之間的勝方，極有可能再度與傳統強權法國正面對決。上屆世界盃兩隊曾在4強交手，當時摩洛哥以惜敗收場；而這一次，儘管在整體實力上依舊處於下風，但寫下多項歷史新頁的摩洛哥隊，絕對會是法國隊自開賽以來所面臨的最強硬對手。