運動雲

>

摩洛哥6狂紀錄！連2屆闖8強創非洲新猷　奇兵奧納希史上第三人

▲摩洛哥奇兵奧納希（Azzedine Ounahi）梅開二度成非洲史上第三人。（圖／翻攝自FIFA官網）

▲摩洛哥奇兵奧納希（Azzedine Ounahi）梅開二度成非洲史上第三人。（圖／翻攝自FIFA官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽首場大戰，摩洛哥靠著中場奇兵奧納希（Azzedine Ounahi）橫空出世上演梅開二度，最終以3比0大勝加拿大，一舉寫下6大紀錄強勢挺進8強。而奧納希除了獲選單場MVP，更成為史上第3位能在淘汰賽踢進至少2球的非洲球員。

雖然摩洛哥在開賽初段落居下風，前30多分鐘甚至苦無射門，且陣中當家進攻中場賽巴里（Ismaël Saibari）於第22分鐘因傷遺憾退場，但下半場這支北非勁旅突然發力。憑藉主力球星迪亞斯（Brahim Díaz）與隊長哈基米（Achraf Hakimi）的穿針引線，加上中場奇兵奧納希橫空出世上演梅開二度，最終大勝晉級。奧納希也成為繼1990年喀麥隆傳奇米拉（Roger Milla）與2002年塞內加爾前鋒卡馬拉（Henri Camara）後，世界盃歷史上第3位在淘汰賽單場攻入至少2球的非洲球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，攻防一體的致勝功臣奧納希在受訪時難掩興奮地表示：「是的，我太開心了，今天能進球我非常高興。這對我們來說並不容易，我們看到對方這支球隊試圖給我們製造很多麻煩，特別是在上半場。但謝天謝地，我們找到了解決方案。現在，這是一場也能讓我們成長的比賽。通過這場比賽我們看到，在這項賽事中沒有輕鬆的比賽，最重要的是我們晉級了。」

被問及中場休息時總教練傳達了什麼訊息，才讓下半場球隊展現出完全不同的面貌並終結比賽，奧納希透露：「就像我說的，對方這支球隊試圖給我們製造麻煩。我們在下半場努力尋找解決方案。我們有一支辛勤工作的教練團隊，我們看到我們非常出色地完成了比賽，我們對晉級感到非常非常高興。」

這場大勝不僅粉碎了對手的晉級夢想，摩洛哥更憑藉此役一舉刷新6項世界級歷史神紀錄。首先，摩洛哥連續兩屆世界盃闖入8強，成為歷史首支達此成就的非洲隊伍；其次，摩洛哥本屆累積攻入10球，追平非洲球隊單屆最多進球紀錄。此外，這是非洲球隊史上第2次在淘汰賽90分鐘內取勝，且這2場歷史性勝利皆由摩洛哥包辦。

▲摩洛哥16強擊敗加拿大，一戰還締造6大紀錄。（圖／翻攝自FIFA官網）

▲摩洛哥16強擊敗加拿大，一戰還締造6大紀錄。（圖／翻攝自FIFA官網）

目前非洲球隊在世界盃淘汰賽通算奪得8場勝利，摩洛哥便獨佔其中半數的4場，更締造了非歐洲及南美球隊在淘汰賽歷史上的最大分差勝利。最驚人的是，摩洛哥此役展現極致神準的進攻效率，全場5次射門即攻入3球，以高達60%的射門進球轉化率，創下自1966年有統計以來世界盃淘汰賽單場最高紀錄。

順利挺進8強後，摩洛哥將靜待法國隊與巴拉圭隊之間的勝方，極有可能再度與傳統強權法國正面對決。上屆世界盃兩隊曾在4強交手，當時摩洛哥以惜敗收場；而這一次，儘管在整體實力上依舊處於下風，但寫下多項歷史新頁的摩洛哥隊，絕對會是法國隊自開賽以來所面臨的最強硬對手。

關鍵字： 2026世足摩洛哥世界盃法國

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366