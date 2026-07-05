16強受矚目一役登場！法國、巴拉圭先發陣容出爐了

▲法國頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強賽焦點戰，奪冠熱門法國將在費城體育場強碰南美勁旅巴拉圭，雙方賽前公布先發名單。法國由本屆已攻進6球的姆巴佩（Kylian Mbappe）領銜，力拚常規時間晉級；巴拉圭則由32強賽曾攻破德國球門的22歲新星恩西索（Julio Enciso）掛帥，盼再度上演下剋上驚奇。

高盧雄雞此役精銳盡出，主教練在攻防兩端皆排出最具破壞力的全明星陣容。防線上由主力門將邁尼昂（Mike Maignan）坐鎮，搭配由後衛迪涅（Lucas Digne）、于帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、孔德（Jules Kounde）與薩利巴（William Saliba）組成的鋼鐵防線。

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中場部分，由防守大鎖科內（Manu Koné）與經驗豐富的拉比奧（Adrien Rabiot）負責運轉樞紐。前場攻勢則極具侵略性，除了姆巴佩之外，登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）分居兩邊，並由巴克拉（Bradley Barcola）埋伏在禁區邊緣隨時準備撕裂對手防線。

面對法國隊的豪華火網，巴拉圭則採取高度紀律性的5-4-1防守陣型應戰，力求用鐵血對抗窒息對手。守門員由吉爾（Orlando Gill）把關，後衛群排出一座肌肉森林，由隊長戈麥斯（Gustavo Gomez）領銜，協同貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）及阿隆索（Junior Alonso）構築防守高牆。

中場樞紐由戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、庫巴斯（Andres Cubas）與加拉爾薩（Matias Galarza）在中路進行高強度纏鬥，前場則由恩西索擔任單箭頭，伺機發動致命反擊。

▲巴拉圭恩西索（Julio Enciso）。（圖／達志影像／美聯社）

這場淘汰賽強強對決火藥味十足，法國在小組賽階段進攻火力驚人，在姆巴佩的穿針引線下，團隊傳控與爆發力皆處於世界頂尖水準。然而，巴拉圭在淘汰德國一役中，展現出驚人的防守韌性，特別是恩西索與阿爾米隆在反擊時的速度，將給法國防線帶來巨大威脅。

兩隊在費城體育場的生死之戰一觸即發，贏家將挺進最終8強並面對決下一輪考驗，這場由新老強權交織的高壓對決，全台乃至全球球迷都正屏息以待。