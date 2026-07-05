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讓全球男友都跪著看！維德角後衛進球衝看台抱女友寫最浪漫一幕

▲維德角後衛卡布拉爾（Sidny Cabral）進球後激動衝上觀眾席擁抱女友。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角後衛卡布拉爾（Sidny Cabral）進球後激動衝上觀眾席擁抱女友。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強賽，維德角雖以2比3惜敗阿根廷，但23歲後衛卡布拉爾（Sidny Cabral）在延長賽轟進世界波追平後，激動衝上看台擁抱女友，成為本屆賽事最浪漫一幕，也讓這支黑馬球隊即使止步32強，仍贏得全球球迷掌聲。

當時戰局進入延長賽，阿根廷憑藉後衛L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）於第92分鐘的進球取得2比1領先。眼見體能已逼近極限，卡布拉爾在禁區邊緣起腳，利用防守球員的身影巧妙遮擋阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）的視線，拉出一記極具視覺震撼的弧線挑射破網。這記神來之筆幫助維德角將比數追成2比2平手，差點在最後關頭掀翻衛冕軍。

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▲維德角卡布拉爾（Sidny Cabral）延長賽第103分鐘破網。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角卡布拉爾（Sidny Cabral）延長賽第103分鐘破網。（圖／達志影像／美聯社）

進球後的卡布拉爾徹底陷入瘋狂，他沒有選擇在場內與隊友慶祝，反而不顧比賽還在進行之中，便直接跨越球場護欄衝向觀眾席，在全場數萬名球迷與電視轉播鏡頭前，焦急尋找他的女友達克魯茲（Jayley da Cruz），最後深情擁抱。

這段長達2分鐘的「羅曼史」讓全場動容，保安人員與裁判看著時間流逝而有些不知所措，阿根廷球員對他沒領到黃牌感到驚訝。擔任ITV評論員的英超傳奇球星萊特（Ian Wright）在節目中幽默調侃：「在沒見到他女友之前，他是絕對不會回到球場上的。」

雖然這場大戰在第111分鐘，因維德角博爾赫斯（Diney Borges）在防守時不慎自擺烏龍，讓阿根廷最終以3比2驚險帶走勝利，且卡布拉爾在第115分鐘的自由球重砲也被E.馬丁尼茲神勇托出橫梁，但維德角無疑雖敗猶榮。

首次參加世界盃的維德角在小組賽中更寫下保持不敗（0比0逼平西班牙、2比2平烏拉圭、0比0平沙烏地阿拉伯）的奇蹟。幾年前還在德國第五級別業餘聯賽打滾的卡布拉爾，如今在世界最高舞台攻破衛冕冠軍大門，他的女友達克魯茲也在個人社群平台發文直呼「我從未感到如此自豪」。

這記世紀進球與溫馨擁抱，讓兩人的社群粉絲數在一夜之間成倍暴增，也為這屆充滿驚奇的世界盃，留下最溫暖且不朽的感人畫面。

關鍵字： 2026世足世界盃阿根廷維德角卡布拉爾經典畫面

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