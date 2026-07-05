首場16強就出現8黃牌　加拿大抱憾成首支遭淘汰東道主

▲加拿大與摩洛哥16強戰單場就出現多達8張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強賽首戰火藥味十足，地主加拿大面對上屆4強摩洛哥，全場肢體碰撞不斷，裁判單場狂發8張黃牌，上半場更一度險些爆發大規模衝突。加拿大最終以0比3落敗，無緣隊史首度闖進8強，也成為本屆美、加、墨三大東道主中，首支遭淘汰的地主隊。

這場激戰上半場就陷入失控邊緣。第39分鐘，加拿大後衛拉利亞（Richie Laryea）遭到摩洛哥隊長哈基米（Achraf Hakimi）從後方絆倒，拉利亞當場勃然大怒衝上前理論，雙方球員隨即一擁而上相互推擠，場面極度混亂。

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裁判在緊急平息這場幾近「大亂鬥」的衝突後，對兩名當事人出示黃牌警告。然而粗野犯規並未因此收斂，兩軍在上半場就瘋狂領到6張黃牌，全場一共出現8張黃牌。

上半場採取高位壓迫卻苦無進球的加拿大，在下半場防線失守，第50分鐘，摩洛哥中場奧納希（Azzedine Ounahi）直接起右腳重砲轟門破網，為球隊首開紀錄。

落後的加拿大雖展開反撲，但王牌前鋒大衛（Jonathan David）數次攻門皆被摩洛哥守護神布努（Yassine Bounou）神勇化解。第82分鐘及補時第98分鐘，摩洛哥靠著犀利反擊，分別由奧納希梅開二度以及拉希米（Soufiane Rahimi）單刀破門，終場以3比0鎖定勝局。

▲加拿大成為本屆首支遭淘汰的東道主球隊。（圖／達志影像／美聯社）

雖然加拿大在此次世界盃之旅中遺憾出局，但這支由美籍教練馬希（Jesse Marsch）執教的年輕隊伍已創造了諸多隊史新頁，包括小組賽6比0大勝卡達奪得世界盃歷史首勝、並首度挺進16強，雖敗猶榮。