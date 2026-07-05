摩洛哥核心巴里拉傷提前退場！3天前才跟拜仁慕尼黑簽大約

▲摩洛哥進攻中場賽巴里（Ismael Saibari）提前傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強賽首戰，摩洛哥雖以3比0擊敗地主加拿大，成為本屆首支晉級8強的球隊，但也傳出傷兵隱憂。進攻核心賽巴里（Ismael Saibari）開賽20多分鐘就在防守後倒地，疑似左大腿後側受傷，經治療後仍無法續戰，退場時神情相當沮喪，為摩洛哥接下來的8強賽蒙上陰影。

賽巴里堪稱是摩洛哥本屆的頭號進攻發動機，本屆世界盃小組賽他狀態發燙，累積3場攻入6球，成為本屆世界盃歷史上，唯二3場小組賽皆取得進球的球員，另一位正是阿根廷球王梅西（Lionel Messi），其強大的邊路爆破能力與進攻威脅可見一斑。

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▲摩洛哥賽巴里（Ismael Saibari）失落傷退。（圖／達志影像／美聯社）

賽巴里退場不僅讓摩洛哥心碎，恐怕也讓德國甲級聯賽豪門拜仁慕尼黑的心情跌入谷底。就在3天前，拜仁才剛官方宣布與他完成簽約，據悉轉會費總價高達5500萬歐元。對於剛買下這位25歲新星的拜仁而言，這個結果顯然極不理想。

由於嚴重的肌肉拉傷往往需要數個月的時間才能完全痊癒，這代表賽巴里有極大機率將錯過關鍵的季前備戰期；無法在第一時間融入新團隊並適應新教練的戰術體系。

財務補償方面，國際足總（FIFA）將依據相關保障條款，全額支付賽巴里在受傷休養期間的俱樂部薪資，但這仍無法彌補其在競技場上的巨大空缺。

如果摩洛哥能順利挺過加拿大的考驗並晉級，他們將在7月9日星期四迎來對陣法國或巴拉圭的8強準決賽。以目前賽巴里大腿後側拉傷的嚴重程度來看，他有極高的機率缺席這場關鍵的生死之戰。