快訊／首支8強隊伍出爐！奧納希梅開二度率摩洛哥扳倒加拿大

▲奧納希（Azzedine Ounahi）梅開兩度，幫助摩洛哥擊退加拿大，率先搶進8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強賽5日點燃戰火，摩洛哥下半場火力全開，靠著奧納希（Azzedine Ounahi）梅開二度、拉希米（Soufiane Rahimi）補時進球，以3比0擊敗地主加拿大，成本屆首支挺進8強的球隊。不過摩洛哥此役付出代價，主力中場賽巴里（Ismael Saibari）上半場因傷提前退場，為晉級之路增添隱憂。

此役從開賽加拿大隊展現了極高的戰術執行力，採取4-4-2陣型並積極推高防線，徹底打亂了摩洛哥的節奏，不過不管是戴維（Jonathan David）第9分鐘接獲傳中勁射，還是第11分鐘歐魯瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）接獲直塞獲得單刀機會，但遭摩洛哥門神布努（Yassine Bounou）化解。

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摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）展現滴水不漏防守。（圖／達志影像／美聯社）

隨着戰況進入白熱化，場上動作頻頻，火藥味急劇升溫。第39分鐘，摩洛哥球星阿什拉夫（Achraf Hakimi）與對手發生肢體對抗，隨後雙方爆發小規模衝突，裁判最終向哈基米（Achraf Hakimi）及拉利亞（Richie Laryea）雙雙出示黃牌。隨後不到10分鐘內，兩隊合計再領4張黃牌，整場上半場裁判共計出示6張黃牌，不過半場結束雙方維持0比0平手。

不過易邊再戰後僅5分鐘，摩洛哥就打破僵局，第50分鐘，先獲禁區邊緣自由球，哈基米展現絕佳視野，橫傳給後插上的奧納希，後者冷靜推射穿過人群舉腳讓球應聲入網，幫助摩洛哥取得1比0領先。

▲奧納希（Azzedine Ounahi）破網幫助摩洛哥取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大在落後的情況下，孤注一擲的猛烈進攻，第79分鐘，布坎南（Tajon Buchanan）在禁區外嘗試一記極具威脅的遠射，逼迫摩洛哥門將布努飛身撲救，險些扳平比分，然而，摩洛哥在頂住壓力後迅速發動反擊，在第82分鐘，迪亞斯（Brahim Diaz）在前場展現絕佳視野，精準塞球給奧納希，他也不負眾望再度破網梅開二度，更直接澆熄東道主的反攻氣焰。

進入補時階段，加拿大隊為求進球，傾巢而出導致後防空虛，第90+8分鐘，迪亞斯在中場斷球後策動快速反擊，精準助攻後上接應的拉希米，後者冷靜推射破門，錦上添花攻入鎖定勝局的第三球，這記進球不僅徹底澆熄了加拿大最後一絲希望，也幫助摩洛哥最終以3比0擊敗對手，成為第一支闖入8強的球隊。

▲摩洛哥拉希米（Soufiane Rahimi）錦上添花攻入鎖定勝局的第三球。（圖／達志影像／美聯社）