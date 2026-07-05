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溫網／2022女單冠軍遭拍落！梅滕斯直落二轟退萊巴基娜　強勢闖16強

▲Elena Rybakina爆冷遭淘汰。（圖／路透社）

▲Elena Rybakina爆冷遭淘汰。（圖／路透社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

溫布頓網球錦標賽女單第3輪再爆冷門！比利時好手梅滕斯（Elise Mertens）5日面對大會第2種子、2022年溫網冠軍萊巴基娜（Elena Rybakina），全場展現穩定抗壓能力，最終以7比6（4）、6比1直落2勝出，成功挺進女單16強。

梅滕斯此役開賽率先掌握節奏，首盤兩度破發取得領先，不過萊巴基娜展現前冠軍韌性，兩次都成功回破，將戰局逼進搶7；關鍵時刻梅滕斯把握機會搶下首盤，第2盤更完全主導比賽，連拿最後5局，最終僅花1小時36分鐘就收下勝利。

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梅滕斯賽後難掩興奮表示，「我對自己的表現非常滿意，也很高興最後能拿下第一盤；盤末有一點起伏，但我用一記好發球結束那一盤。」

「我覺得當時氣勢是在我這邊，我知道自己必須保持專注，尤其是第二盤開局；我真的很想贏，今天我心裡有很強烈的鬥志，很高興最後能在5比1時，再靠一記好發球把比賽收下。」

▲Elena Rybakina爆冷遭淘汰。（圖／路透社）

談到這場勝利的意義，梅滕斯表示，「這絕對是我最難忘的勝利之一，尤其是在溫布頓這裡對上她；不過，我以前也從來沒有第4輪積分要保。」

「回頭看我今年草地賽季的表現，其實感受有點複雜，但我真的慢慢進入比賽狀態，上一場也是如此，那給了我一些信心；今天在1號球場比賽，我把一切都吸收進來了，這是一座非常美麗的球場。」

萊巴基娜曾在2022年於全英俱樂部封后，不過今年草地賽季只拿下3勝，追平她自2019年以來單季草地勝場最低紀錄；本場比賽雙方各取得10個破發點，梅滕斯成功把握4次，萊巴基娜則僅把握2次，也成為比賽勝負關鍵。

▲Elena Rybakina爆冷遭淘汰。（圖／路透社）

▲Elena Rybakina爆冷遭淘汰。（圖／路透社）

這也是梅滕斯生涯第4度闖進溫布頓女單16強，她此前曾在2019年、2022年與2025年打進第4輪，但至今尚未在全英俱樂部晉級8強。

整體大滿貫戰績方面，這是梅滕斯第17次打進女單第4輪，生涯最佳成績是2018年澳網4強，另外也曾在2019年、2020年連續兩年打進美網8強。

梅滕斯下一輪將碰上捷克選手鮑茲科娃（Marie Bouzkova），鮑茲科娃稍早歷經3小時25分鐘激戰，從先失一盤劣勢中反撲，以4比6、7比6（3）、6比4擊敗薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），打出今年溫布頓女單至今最長一戰。

關鍵字： 溫網、網球

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