溫網／震撼彈！艾拉465天後再斬斯威雅蒂　爆冷扳倒衛冕冠軍闖16強

▲Alex Eala再度寫下驚奇！她5日在溫布頓中央球場爆冷擊退衛冕冠軍Iga Swiatek。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

菲律賓網球新星艾拉（Alex Eala）再度寫下驚奇！她5日在溫布頓中央球場迎戰衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek），展現強勢接發與穩定底線火力，最終以7比6（9）、6比2爆冷擊敗這位波蘭前球后，成功闖進2026年溫布頓女單16強。

值得一提的是，斯威雅蒂上一次敗給左手持拍球員，正是在2025年3月27日邁阿密公開賽不敵艾拉；相隔465天後，艾拉再度成為擊敗她的那名左手持拍選手，而且這次舞台換成網壇最具代表性的溫布頓中央球場。

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此役過後，艾拉在雙方生涯對戰取得2勝1敗領先，兩人首次交手是在2025年邁阿密公開賽8強，當時艾拉以6比2、7比5擊敗斯威雅蒂，成為她當年神奇之旅的重要一役；不過斯威雅蒂在同年馬德里公開賽以6比4、4比6、6比2復仇成功。

這次兩人首度在草地球場碰頭，笑到最後的仍是艾拉；首盤開局雙方各自保發，斯威雅蒂在第3局率先破發取得2比1領先，但艾拉立刻回敬破發，逼出對手連續雙發失誤，隨後保發反以3比2超前。

▲溫網衛冕冠軍Iga Swiatek。（圖／路透社）



艾拉在第8局再度提升接發壓迫，靠著深遠回球與積極底線對抽二度破發，以5比3取得聽牌優勢，不過身為衛冕冠軍的斯威雅蒂並未輕易讓出首盤，她在第9局回破，接著第10局成功保發，將比數追成5比5，並把戰局逼進搶7。

搶7局雙方上演高水準攻防，艾拉一度靠強勢擊球取得5比2領先，但斯威雅蒂連拿4分反超，率先逼出盤點；雙方一路拉鋸至9比9，關鍵時刻艾拉連下2分，以11比9驚險收下首盤。

斯威雅蒂首盤受到雙發失誤影響，非受迫性失誤多達27次，相較之下艾拉不斷鎖定對手二發進攻，並以積極站位主導回合，成為拿下首盤的關鍵。

▲Iga Swiatek首盤錯過盤點沒拿下。（圖／路透社）



進入第2盤後，艾拉氣勢更盛，開局與第3局連續破發，加上中間成功保發，很快取得3比0領先；斯威雅蒂第4局曾逼出破發點，試圖重返戰局，但艾拉沉著化解危機，完成艱難保發後將優勢擴大到4比0。

儘管斯威雅蒂隨後靠著第5局保發與第6局破發，將落後縮小到2比4，但艾拉沒有讓對手延續反撲氣勢，第7局再度破發，取得5比2領先；第8局艾拉迎來發球勝賽局，雖然一度面臨4個破發點，仍全數化解，最終收下這場代表性勝利。

艾拉下一輪將對上大會第13種子保莉妮，若能再下一城，她將有機會成為史上第一位闖進大滿貫女單8強的菲律賓選手。

▲Iga Swiatek。（圖／路透社）