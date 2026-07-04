郭天信稱悍將前段棒次有威脅　味全對戰7勝7敗：想把優勢拉回來

記者楊舒帆／台北報導

味全龍4日以11比2大勝富邦悍將，全場狂掃16支安打，郭天信擔任開路先鋒，單場敲出2安打、貢獻3打點，獲選單場MVP。此戰結束後，味全本季與富邦對戰成績來到7勝7敗，雙方仍難分高下。

龍隊1局下就突破悍將先發鈴木駿輔，郭天信掃出三壘安打，劉基鴻擊出滾地球送回第1分。兩出局後，吉力吉撈．鞏冠、李凱威接連安打追加分數，張政禹也敲安延續攻勢，陳子豪再靠滾地球送回1分，龍隊取得3比0領先。4局下味全再靠王順和保送，張祐嘉、郭天信接連安打，將比數擴大。

富邦今年打出不一樣的球季，對戰起來相當有競爭性，郭天信賽後表示，「其實我覺得每隊都滿難打的，他們前段棒次都很有威脅性，會特別專注。可以打成五五波，代表比賽很精彩。」他也提到，印象中雙方對戰是7勝7敗，「希望把優勢拉回來。」

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面對鈴木駿輔，郭天信過去對戰並不算特別突出，他透露，今天之前大約是15、16支3，「其實就是做好當下該做的事，每天狀況不一樣，想辦法做好自己該做的，結果順其自然，今天運氣還不錯。」

味全6局下再度灌進3分，8局下林辰勳、郭天信、劉基鴻又串聯攻勢，最終以11比2大勝，也斬斷富邦4連勝。

▲郭天信。（圖／味全龍提供）