僅有1%希望仍創造奇蹟！維德角40歲門神感性發文：已傾盡所有

▲維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

維德角在2026年美加墨世界盃32強賽與衛冕軍阿根廷鏖戰至延長賽，最終以2比3惜敗，首次世界盃之旅畫下句點。40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）賽後首度在社群發表長文，感謝隊友、國家與家人的支持，並留下令人動容的一句話：「這不是結束，這只是開始。」

在面對阿根廷的32強生死戰中，維德角再次展現打不死的硬漢精神。上半場第29分鐘雖被梅西（Lionel Messi）率先破門，但維德角並未崩盤，下半場更憑藉杜阿爾特（Deroy Duarte）的精準射門追平比分，期間沃齊尼亞多次擋下梅西的單刀與定位球重砲。雖然延長賽一度落後，又靠著卡布拉爾（Sidny Cabral）在禁區邊緣的驚天世界波追平，無奈最終在延長後半段失守，以1分之差結束世界盃旅程，但其燃燒鬥魂的表現已成足壇永恆經典。

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▲維德角守門員沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

這支常住人口僅約60萬人的西非國家，本屆世界盃的黑馬神話堪稱奇蹟。從小組賽開始，維德角便展現出鋼鐵般的防守意志，首戰在外界一面倒看衰的劣勢下，硬是靠著沃齊尼亞一夫當關的多次神撲，以0比0強行逼平身價驚人的傳統強權西班牙，奪得隊史世界盃首個積分。這位身價僅5萬歐元的老將在球門前奮不顧身的英姿，自此在國際足壇掀起一陣旋風，其個人社群平台粉絲數更是一夕爆棚。

稍早沃齊尼亞在社群發長文抒發心情，強調全隊已將身心靈奉獻給綠茵球場，不留遺憾地捍衛了維德角（Cape Verde）國家隊的戰袍。他驕傲地寫道，賽前外界只給了他們1%的晉級機會，但球隊證明了用這1%的微小可能性能創造何種奇蹟，如今那些不知道維德角在哪的人，都已看見這座群島國家的才華與韌性，他也感性致謝生命中的支柱，並對孩子們喊話，期盼有一天自己能坐在看台上，帶著驕傲的淚水看著孩子們在場上繼續創造歷史。

沃齊尼亞社群全文如下：

百感交集，但我唯一能說的就是：

感恩。

首先，能參與這趟不可思議的旅程，我深感感激與榮幸。

我想感謝每一位參與其中的人，無論是近距離並肩作戰，還是從遠方給予支持：

致球員們、技術團隊以及整個代表團。

我們共度的時光令人難忘，那些時刻將永遠留存在我們心中。

感謝維德角的人民，以及無論我們走到哪裡都支持我們的所有人。我們感受到了如此多的關愛，能代表我的國家、我的根源和我的家人，這是一種榮幸。

請相信我們已傾盡所有。我們將身心靈都奉獻給了球場，只為捍衛這件球衣，讓維德角站在它應有的位置上。

他們只給了我們1%的機會，但我們證明了用這 1% 的機會，我們能做到什麼。

我們為後代開啟了大門，我希望我們能以更強大的姿態回歸，創造新的成就。

今天，那些原本不知道維德角在哪裡的人，已經知道它在哪，也認識了維德角人民是誰。我們展現了我們的才華、韌性，以及定義我們的快樂。

最後，但同樣至關重要，在結束前我必須對我生命中的支柱留下一段特別的話：

致我的家人——我的妻子、父母、兄弟姐妹以及整個家族——謝謝你們給予我的一切支持。這段人生和這份職業生涯，是建立在我們共同做出的犧牲之上。我們共享了難忘的時刻，這些記憶將永遠留在我們的腦海與心中。

致我的孩子們，希望我有讓你們感到驕傲。我所做的一切都是為了你們，我會繼續全力以赴，這樣有一天，當你們在場上創造歷史時，我能坐在看台上，帶著驕傲的淚水與笑臉看著你們。

這不是結束。

這僅僅是開始。

感謝這一切。

維德角，邁向巔峰！