黃侰程初登板飆2K獲葉總稱讚　曾仁和勝投仍有修正空間

記者楊舒帆／台北報導

味全龍4日以11比2大勝富邦悍將，總教練葉君璋賽後點名打線表現不俗，也提到先發投手曾仁和仍有修正空間。陳子豪提前退場並無大礙，至於生涯初登板的黃侰程，葉總則給予好評。

▲曾仁和 。（圖／味全龍提供）

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曾仁和此役先發5局，被敲3支安打，另有5次保送、5次三振，失2分、1分責失。林鋅杰接手中繼1局，2023年第四輪指名的黃侰程迎來生涯初登板，中繼1局飆出2次三振，表現相當亮眼。隨後林子昱、陳冠偉接力登板，聯手鞏固牛棚。

▲ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

談到終結者陳冠偉在大比分差距下於9局登板，葉君璋表示，「近期有讓他休息兩個禮拜，趁這時候可以調整一下。今天本來就一定要投，不管怎樣都會登板，如果在重要時候，球感會不一樣，今天投過之後，會比較好一點。」

打線發揮成為贏球關鍵，葉總說，「今天主要打者表現不錯，先發投手曾仁和可惜一點，一開始狀況不錯，領先的時候壞球多一點，之後還要繼續修正，其他投手都表現不俗。」

至於曾仁和後續輪值安排，葉君璋表示，「因為接下來會有明星賽，會先讓他下二軍，下半季輪值的機會將增加。」

談到黃侰程初登板，葉總表示，「表現很不錯，控球各方面不錯，球速看得出來還可以再往上一點。最近看出來有比較壯，如果球速跟著出來，對我們幫助就很大。」

陳子豪在跑壘過程不適提前退場，葉君璋說，「他沒事，他想要繼續比，但我們戰力充足。」葉總進一步說明，「他壘包沒有踩好，就會踩到腳跟，但不是有影響的傷勢，只是當下很痛，應該一、兩天就好。」

▲黃侰程。（圖／味全龍提供）