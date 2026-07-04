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費爾柴德現身外館「辦就業金卡」！11月來台就能直接領

▲▼費爾柴德現身外館，辦理就業金卡。（圖／翻攝臉書／駐西雅圖辦事處）

▲費爾柴德現身外館，辦理就業金卡。（圖／翻攝臉書／駐西雅圖辦事處）

記者柯振中／綜合報導

台灣駐西雅圖辦事處指出，2026年世界棒球經典賽台灣隊台美混血球星「費仔」費爾柴德，親自光臨辦事處。辦事處表示，費仔與林美呈總領事相談甚歡，熱愛珍奶與台灣小吃的他也相當期待下一次經典賽。經紀公司則透露，費仔此次前往辦事處是為了辦理台灣就業金卡並進行護照繳驗，以便他於今年11月順利訪台。

費仔重溫寶島美好經驗　盼再披國家隊戰袍

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關於費爾柴德（Stuart Fairchild）的到訪，駐西雅圖辦事處說明，費仔在與林美呈總領事見面時，大方分享了在台參加經典賽期間的美好經驗。辦事處指出，身為台美混血的費仔，不但非常熱愛台灣之光珍珠奶茶，對美味的台灣小吃更是難以忘懷。

駐西雅圖辦事處透露，費爾柴德也在對談中表示，很期待下一次的經典賽，並希望未來能有機會再次披上國家隊的戰袍，與全體隊員一起再創佳績。辦事處強調，費仔本人非常親切，更預告今年11月將有訪台計畫。

▲▼費爾柴德現身外館，辦理就業金卡。（圖／翻攝臉書／駐西雅圖辦事處）

▲費爾柴德現身外館，辦理就業金卡。（圖／翻攝臉書／駐西雅圖辦事處）

經紀公司證實繳驗護照　預辦就業金卡11月領取

針對費爾柴德此次親自現身辦事處的真實原因，其經紀公司則回應指出，費仔這次前往西雅圖辦事處，最主要的目的是為了辦理台灣的就業金卡。經紀公司表示，費仔在現場進行了護照繳驗，相關審核程序皆在順利進行中。

經紀公司補充說明，提前在美國辦理完相關的護照繳驗手續之後，這樣等到他今年11月依照計畫順利來到台灣時，就能直接在台灣當地領取就業金卡。

 
關鍵字： 費爾柴德費仔經典賽就業金卡駐西雅圖辦事處

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