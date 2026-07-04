德保拉7局無失分領軍！兄弟2比1終止4連敗奪下半季首勝

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟4日迎戰樂天桃猿，靠著德保拉再度展現王牌身手，先發7局無失分壓制對手打線，搭配岳東華、江坤宇各貢獻1分打點，終場以2比1擊敗樂天，收下下半季首勝，也終止近期4連敗及對戰樂天3連敗。

此役前半段形成投手戰，前3局雙方都未能攻下分數。德保拉3局上曾因觸身球與安打陷入一、三壘危機，但及時三振馬傑森化解失分。4局上，樂天靠陳晨威安打、盜壘攻占得點圈，2出局後再靠保送形成一、二壘有人，不過高宇杰成功阻殺發動雙盜壘戰術的李勛傑，讓兄弟再度守住防線。

兄弟則在4局下率先突破僵局，詹子賢擊出二壘打後，岳東華適時敲安送回全場第1分。6局下兄弟再度把握機會，詹子賢、王威晨接連敲安，岳東華選到保送形成滿壘，雖然代打許基宏遭三振，但26歲生日的江坤宇擊出高飛犧牲打，將比數擴大為2比0。

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德保拉此役共投7局，用90球僅被擊出3支安打，另有1次保送、1次觸身球，送出2次三振，沒有失分，將領先優勢交給牛棚。值得一提的是，6局上兄弟守備也演出精彩美技，張士綸攔下馬傑森強勁滾地球快傳一壘，經電視輔助判決改判出局，成為比賽關鍵守備之一。

9局上，李振昌登板關門時先被林子偉轟出陽春砲，樂天追成1比2，隨後林泓育敲安讓追平分站上壘包，一度讓戰況緊張。不過李振昌穩住陣腳，抓下最後一個出局數，順利替兄弟守住1分領先，幫助球隊迎接下半季首場勝利。





▲德保拉。（圖／中信兄弟提供）