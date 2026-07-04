味全16安大勝悍將！郭天信3打點奪MVP　斬斷富邦4連勝

▲郭天信。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍4日hololive聯名主題日吸引9,468人進場，龍隊全場狂掃16支安打，最終以11比2大勝富邦悍將，斬斷悍將4連勝。郭天信單場2安打、3打點，獲選單場MVP。

龍隊1局下就突破悍將先發鈴木駿輔，郭天信掃出三壘安打，劉基鴻擊出滾地球送回1分。兩出局後，吉力吉撈．鞏冠、李凱威接連安打追加1分，張政禹也敲安延續攻勢，陳子豪再靠滾地球送回1分，龍隊取得3比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上悍將展開反攻，林澤彬掃出三壘安打，張育成挨觸身球上壘，孔念恩敲安送回1分。龍隊4局下攻勢再起，王順和獲保送，張祐嘉、郭天信接連安打，將比數擴大至5比2。

鈴木駿輔此役僅投5局就被敲出9支安打，失掉5分，其中3分自責分，創下本季單場最多失分紀錄。

6局下石梓霖接替鈴木駿輔登板，味全再展開一輪猛攻，林辰勳率先敲安，郭天信選到保送，劉基鴻安打進帳1分。賴鴻誠接替後仍無法阻擋龍隊攻勢，朱育賢適時安打追加1分，李凱威高飛犧牲打帶有1分打點，龍隊單局灌進3分，擴大為8比2領先。

林辰勳8局下再度建功，適時安打帶回1分，送回龍隊第9分。郭天信再以滾地球貢獻1分打點，劉基鴻也敲安再添1分，味全最終以11比2獲勝。

龍隊全場16支安打，除了郭天信扮演稱職開路先鋒，劉基鴻也繳出3安打猛打賞，貢獻2打點、2得分。李凱威雙安2打點，朱育賢、陳子豪、林辰勳也都有打點進帳。

曾仁和先發5局，被敲3支安打，另有5次保送、5次三振，失2分、1分責失，拿下勝投。林鋅杰、黃侰程、林子昱、陳冠偉接力守成，聯手鞏固牛棚。

▲劉基鴻。（圖／味全龍提供）