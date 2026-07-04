世足後連籃球都要看人臉色！高陽慘案後韓媒盼「台灣幫幫忙」

▲韓國在自家主場搞砸19分領先不敵中華隊，韓媒稱堪比「洪明甫慘案」。（圖／取自FIBA官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華男籃在2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第三階段上演19分大逆轉，延長賽以82比80擊敗韓國，讓對手痛吞「高陽大慘案」。韓國浪費大幅領先，也讓先前擊敗中國的優勢幾乎化為烏有，賽後韓媒集體哀嘆，繼足球世界盃後，韓國籃球也得「看別人臉色」，甚至以「台灣幫幫忙」為題分析晉級希望。

在目前由日本隊確定挺進第二輪的B組中，剩餘的2張賽事門票由同為2勝3敗的南韓、中華與中國隊共同爭奪。南韓男籃若想確保晉級，最主動的劇本是在即將到來的韓日大戰中奪下勝利，屆時不論中台之戰結果如何，韓國皆能順利出線。然而，面對實力強勁的日本，韓國媒體坦言並無必勝把握，因此在先前進行的比賽中，極度期盼中華隊能幫忙擊敗中國，為韓國隊送上提前晉級的保險。

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▲中華男籃林庭謙砍進關鍵追平三分球，率領台灣擊敗韓國。（圖／取自FIBA官網）

對韓國而言最好的劇本，是最終輪由韓國擊敗日本、中國擊敗台灣，如此一來日本位居分組第1，韓國則能憑藉勝者為勝原則力壓同為3勝3敗的中國而位居分組第2。至於最輕鬆的狀況則是台灣幫忙拿下中國，讓韓國在韓日戰前就提前宣告晉級。儘管考慮到第二輪戰績將合併計算，這並非累積勝場的最佳發展，但眼下已迫在眉睫，先搭上前往第二輪的末班車已成為韓國隊的唯一底線。

即便順利挺進資格賽第二輪，已經吞下3敗的韓國隊在出發位置上顯得相當不利。屆時第二輪將有世界盃主辦國卡達、強敵黎巴嫩與黑馬沙烏地阿拉伯坐鎮。這些球隊先前將印度當作祭品已累積了大量勝場。

即便陳盈駿等台灣好手在第4節的追擊徹底打亂了韓國的腳步，但覆水難收，馬祖爾斯號若想挺進世界盃正賽，就必須跨過眼前的第二輪門檻，而這一切的起點都取決於最終輪的海峽大戰與韓日世仇對決。