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台鋼江承諺達成生涯1000局卻無緣50勝　獅隊5比4逆轉奪勝

▲江承諺。（圖／台鋼雄鷹）

▲江承諺。（圖／台鋼雄鷹）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹4日主場迎戰統一獅，台鋼先發左投江承諺在此戰達成生涯1000局里程碑，也投出6局失2分的優質先發，退場時原本握有勝投資格，不過牛棚後繼無力，最終遭獅隊以5比4逆轉。

獅隊邱智呈首打席開轟，敲出生涯第5轟，幫助球隊先馳得點。台鋼雄鷹隨後反攻，曾子祐突破獅帝芬封鎖敲出安打，王博玄、吳念庭也連續安打，扳平比數。3局下獅帝芬控球出現亂流，郭阜林、劉時豪都獲保送，高聖恩短打推進，陳飛霖也獲保送，曾子祐適時安打攻下2分，台鋼超前為3比1。

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台鋼3局下由王柏融掃出安打，不過他因腳部不適提前退場。兩出局後，前役開轟的劉時豪安打建功，再添1分，台鋼取得4比1領先。劉時豪此役還演出盜壘成功，這是他繼2017年後，相隔7年再度留下盜壘紀錄，生涯第4盜出爐。

獅隊5局上靠邱智呈觸身球上壘，王翾祐擊出滾地球，對方發生失誤，邱智呈一口氣攻佔三壘，陳傑憲高飛犧牲打追回1分。

獅隊8局上展開反攻，面對台鋼後援陳柏清，陳傑憲安打點火，李丞齡保送後，林子豪掃出三壘安打，一棒扳平為4比4。許峻暘接替後，陳重羽跑出內野安打，送回超前分，統一最終就以1分差險勝。

江承諺此戰達成生涯1000局，目前現役超過千局投手只有味全龍伍鐸、中信兄弟鄭凱文。他此戰投6局，被敲4安打，包含首局挨1轟，不過仍展現壓制力，失2分只有1責失，防禦率降至1.99，可惜牛棚未能守成，生涯第50勝飛了。

因傷錯過上半季的獅隊投手陳韻文，4日正式回歸，第6局接替登板，中繼1局無失分。李軍、邱浩鈞、鍾允華隨後輪番上陣，成功鞏固牛棚，其中李軍拿下生涯首勝。

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