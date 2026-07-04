運動雲

>

中職6隊亞運徵召輪廓浮現！韓媒緊盯台灣組軍　韓國教頭來台情蒐

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026愛知、名古屋亞運棒球項目將於9月21日至27日登場，台灣代表隊組軍動態近期受到韓媒關注。中職各隊1至2人接受徵召，目前已經曝光的包含味全龍劉基鴻、樂天桃猿陳晨威、統一獅張翔與朱迦恩，且各隊皆有被納入至少1人。

據了解，中華隊原本規劃的中職徵召名單仍持續有更替情況，有待最終定案，除了中職球員之外，而且還有不少旅外好手都被列在名單之內，韓職王彥程也是其中之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒《NEWS1》以「台灣名古屋亞運棒球代表隊將徵召6名本土職棒球員」為題報導；《OSEN》則下標「王彥程也快了？台灣亞運棒球代表隊輪廓浮現，中職6隊各徵召1人」；韓聯社也以「柳志炫號亞運5連霸絆腳石？台灣挑選本土職棒與海外派菁英」為題，點出台灣將是韓國爭金路上的重要對手。

韓聯社報導指出，韓國棒球代表隊將在本屆亞運挑戰5連霸，而最大競爭對手台灣與日本的代表隊輪廓也逐漸明朗。其他韓媒4日稍早也引用台灣媒體相關報導指出，目前味全龍三壘手劉基鴻、樂天桃猿外野手陳晨威等人，已被點名收到代表隊徵召通知。台灣除了徵召本土職棒球員，也計畫納入美國小聯盟等海外球員，效力韓職韓華鷹的左投王彥程也在徵召規劃之中。

其中最受韓媒關注的則是效力韓職韓華鷹的王彥程，過去曾代表台灣參加2022杭州亞運與2023亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC），具備國際賽經驗。今年他透過亞洲外援制度加盟韓華鷹，本季在韓職站穩先發輪值，至今出賽17場、投85.1局，繳出7勝3敗、防禦率3.59。韓媒指出，若最終被台灣隊徵召，對韓華下半季戰力調度也可能造成影響。

韓聯社報導，韓國隊總教練柳志炫近期將前往美國，觀察在小聯盟效力的台灣球員，接著預計下月親自走訪日本與台灣，持續進行情蒐與戰力分析。

本屆亞運棒球賽事將於9月21日至27日在日本岡崎與豐橋舉行。台灣在2022杭州亞運預賽曾以4比0擊敗韓國，最終韓國在冠軍戰復仇奪金，兩隊若在本屆再度交手，仍將是焦點戰役。

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 亞運棒球台灣代表隊王彥程韓媒關注台韓對決

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366