中職6隊亞運徵召輪廓浮現！韓媒緊盯台灣組軍　韓國教頭來台情蒐

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026愛知、名古屋亞運棒球項目將於9月21日至27日登場，台灣代表隊組軍動態近期受到韓媒關注。中職各隊1至2人接受徵召，目前已經曝光的包含味全龍劉基鴻、樂天桃猿陳晨威、統一獅張翔與朱迦恩，且各隊皆有被納入至少1人。

據了解，中華隊原本規劃的中職徵召名單仍持續有更替情況，有待最終定案，除了中職球員之外，而且還有不少旅外好手都被列在名單之內，韓職王彥程也是其中之一。

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韓媒《NEWS1》以「台灣名古屋亞運棒球代表隊將徵召6名本土職棒球員」為題報導；《OSEN》則下標「王彥程也快了？台灣亞運棒球代表隊輪廓浮現，中職6隊各徵召1人」；韓聯社也以「柳志炫號亞運5連霸絆腳石？台灣挑選本土職棒與海外派菁英」為題，點出台灣將是韓國爭金路上的重要對手。

韓聯社報導指出，韓國棒球代表隊將在本屆亞運挑戰5連霸，而最大競爭對手台灣與日本的代表隊輪廓也逐漸明朗。其他韓媒4日稍早也引用台灣媒體相關報導指出，目前味全龍三壘手劉基鴻、樂天桃猿外野手陳晨威等人，已被點名收到代表隊徵召通知。台灣除了徵召本土職棒球員，也計畫納入美國小聯盟等海外球員，效力韓職韓華鷹的左投王彥程也在徵召規劃之中。

其中最受韓媒關注的則是效力韓職韓華鷹的王彥程，過去曾代表台灣參加2022杭州亞運與2023亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC），具備國際賽經驗。今年他透過亞洲外援制度加盟韓華鷹，本季在韓職站穩先發輪值，至今出賽17場、投85.1局，繳出7勝3敗、防禦率3.59。韓媒指出，若最終被台灣隊徵召，對韓華下半季戰力調度也可能造成影響。

韓聯社報導，韓國隊總教練柳志炫近期將前往美國，觀察在小聯盟效力的台灣球員，接著預計下月親自走訪日本與台灣，持續進行情蒐與戰力分析。

本屆亞運棒球賽事將於9月21日至27日在日本岡崎與豐橋舉行。台灣在2022杭州亞運預賽曾以4比0擊敗韓國，最終韓國在冠軍戰復仇奪金，兩隊若在本屆再度交手，仍將是焦點戰役。

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）