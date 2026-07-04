U18中華隊不敵韓國　徐芷妍逆境中卻轟出「得分機器」本色

▲中華隊終場以17比25、29比27、17比25、15比25，局數1比3不敵韓國，以分組第三前進下一階段的9到16排名賽。（圖／AVC提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華U18女排3日結束2026年亞洲U18女子排球錦標賽最後一場小組預賽。中華隊終場以17比25、29比27、17比25、15比25，局數1比3不敵韓國，以分組第三前進下一階段的9到16排名賽。

中華女排此役持續在發球端加壓，攻擊端亦不斷嘗試突破韓國的攔防。在丟失首局後，中華隊急起直追，第二局一路拉鋸至Deuce，最終由徐芷妍在四號位的連續攻擊得手打破僵局，成功扳平局數。可惜中華隊在第三、四局未能延續上一局的氣勢，遭對手拉開比分，最終韓國一鼓作氣贏下比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對強敵，中華女排在攻擊數據上毫不遜色。徐芷妍個人打出全場最高20分，尤其在第二局屢次拿下關鍵分，單局就有9分進帳。此外，隊長張卉姍貢獻15分，武家蓁有13分的表現。

就讀於華僑高中的徐芷妍，在與韓國的對戰中，打出比前兩場更出色的攻擊火力。徐芷妍笑說，其實一開始知道要擔任先發球員時相當緊張，由於前幾場的攻擊表現未符合自己的期待，因此她告訴自己先專注在接發球上，以幫助團隊流暢組織為優先。所幸教練團一直給予信心，讓她在場上逐漸找回自己的攻擊節奏。

徐芷妍認為對上戰績全勝的韓國，球隊仍保持強烈的企圖心，在場上相當積極應戰。即便沒能贏得勝利，她也不氣餒，反而是正面看待這段過程，「因為今天對的是韓國，我覺得我們是以一個挑戰者身分去面對，所以不會有太大的壓力。即使輸了沒進八強，我也覺得是一個很好的養分。」





▲中華隊徐芷妍。（圖／AVC提供）

這是徐芷妍第二次身披國家隊戰袍，她去年曾作為U15代表出戰2025年世界中學生排球錦標賽。由於上次對自己的表現留有遺憾，徐芷妍此次下定決心要成為能夠幫助隊友的人，她告訴自己：「上場就要勇敢，不能只會躲在隊友後面，而是要勇於去幫助團隊接球防守。」

U18 亞錦賽預賽告一段落，中華女排戰績1勝2負，將以分組第三進入下一階段的9到16名排名賽。回憶起預賽這三場比賽，徐芷妍認為收穫滿滿，她分享了自己心態上的轉變：「我不會像過去一樣糾結於得分才是好球，如果可以在後排幫隊友守起球、讓隊友放心去攻擊得分，我也會很開心！」

中華女排於7月5日將出戰B組第四的吉爾吉斯，力拚最佳成績。徐芷妍誓言會繼續努力，她說：「我們會更努力爭取第 9名，不要讓大家失望，我們要笑著回台灣！」