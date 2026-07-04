池恩齊錯愕出局　後藤光尊不怪壘指：最大問題是太早鬆懈

▲中職富邦悍將總教練後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將池恩齊3日對味全龍之戰，因被認定有往二壘進壘意圖，遭一壘手朱育賢觸殺出局，引起球迷熱議。總教練後藤光尊4日賽前談到此事，坦言最大問題不在規則，而是池恩齊在比賽仍進行中時太早鬆懈，「他跑過一壘之後，心情有點放鬆，還跟對方聊天，這點需要改進。」

事件發生在6局上，池恩齊擊出內野安打上壘後，與味全游擊手張政禹小聊兩句。隨後張政禹發現二壘無人補位，立刻往二壘跑去，池恩齊聽見一壘指導教練葉竹軒提醒後，也跟著往二壘方向移動。此時接到球的朱育賢發現池恩齊有進壘動作，立刻上前觸殺，裁判判定出局，形成該局第3個出局數。

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後藤光尊表示，自己第一時間就知道發生什麼狀況，「這就是一般正常的棒球規則。」他也指出，球隊在秋訓期間就曾提醒過相關規則，只要球仍在比賽進行中，跑者就必須隨時注意場上狀況。

後藤還原當下指出，池恩齊一開始全力衝刺上壘，這點沒有問題，「他全力跑到一壘是好的，但跑完之後可能心情就放鬆了，直接在原地跟張政禹聊起天來，這才是比較大的問題。」他強調，比賽中任何事情都有可能發生，只要Play還沒有完全結束，跑者就不能鬆懈。

至於外界討論葉竹軒當下出聲提醒是否合理，後藤認為完全沒有問題。他表示，當時二壘確實沒有人，一壘跑壘指導教練提醒跑者注意二壘，本來就是職責所在，「比較大的問題，還是在於池恩齊太早鬆懈的狀況。」

後藤也再次提醒，身為場上球員，不論攻守都要持續觀察局勢，「除非這個Play已經完全結束，不然身為跑者，本來就要隨時觀察四周，注意球現在在哪裡。」這次意外出局，也成為富邦球員一次重要的比賽經驗。