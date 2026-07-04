王念好百安達陣開邁巴赫　笑談戳眼進階版：感覺有用就繼續

▲王念好 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將新生代砲手王念好3日達成生涯百安，其實他在6月23日就已累積99支安打，歷經5場比賽、13個打數後才完成百安里程碑，站上二壘時相當興奮。前役對手派出「賓士哥」梅賽鍶先發，王念好也和隊友做出開車慶祝動作。

王念好坦言，自己確實有意識到只差1支安打就能達成紀錄，「本來想說沒幾個打席就能達成，但沒想到越拖越久。」接近紀錄反而讓他感到壓力，他坦言，「想法比較複雜，好掌握的球失打。」終於敲出百安後，他也露出笑容，不過下雨導致比賽打打停停，也多少受到影響。

悍將6月30日上半季尾聲對統一獅戰況膠著，王念好熄火時，教練團決定換上董子恩代打，讓他錯失以3分砲追平、同時達成百安的機會。回顧當下，王念好坦言，「被換下來合情合理，就回到休息室幫隊友加油。」

王念好上壘後先往上比感謝上帝，隨後接著做團隊慶祝儀式，也就是開車的動作。王念好解釋，「昨天對賓士哥，有翻譯提議，比賓士更高階的，我們開『邁巴赫』。」

日前他打擊前的戳眼準備動作受到球迷討論，這是韓職開季流行的動作，近期是否仍會做？王念好說，「有想到就會做，兩隻手一前一後，感覺有用就繼續做。他們是一隻手戳兩點，我是一前一後，進階版的。」

目前悍將還有王苡丞以72支安打接近百安，王念好期待他今年就能達成，也會激勵他，「如果打出來請他喝飲料，我百安也會請客。我們平常就常常一起吃飯，互相請客。」