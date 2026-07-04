運動雲

>

王念好百安達陣開邁巴赫　笑談戳眼進階版：感覺有用就繼續

▲▼ 王念好 。（圖／富邦悍將提供）

▲王念好 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將新生代砲手王念好3日達成生涯百安，其實他在6月23日就已累積99支安打，歷經5場比賽、13個打數後才完成百安里程碑，站上二壘時相當興奮。前役對手派出「賓士哥」梅賽鍶先發，王念好也和隊友做出開車慶祝動作。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富邦悍將 FubonGuardians（@fubon_guardians_official）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

王念好坦言，自己確實有意識到只差1支安打就能達成紀錄，「本來想說沒幾個打席就能達成，但沒想到越拖越久。」接近紀錄反而讓他感到壓力，他坦言，「想法比較複雜，好掌握的球失打。」終於敲出百安後，他也露出笑容，不過下雨導致比賽打打停停，也多少受到影響。

悍將6月30日上半季尾聲對統一獅戰況膠著，王念好熄火時，教練團決定換上董子恩代打，讓他錯失以3分砲追平、同時達成百安的機會。回顧當下，王念好坦言，「被換下來合情合理，就回到休息室幫隊友加油。」

王念好上壘後先往上比感謝上帝，隨後接著做團隊慶祝儀式，也就是開車的動作。王念好解釋，「昨天對賓士哥，有翻譯提議，比賓士更高階的，我們開『邁巴赫』。」

日前他打擊前的戳眼準備動作受到球迷討論，這是韓職開季流行的動作，近期是否仍會做？王念好說，「有想到就會做，兩隻手一前一後，感覺有用就繼續做。他們是一隻手戳兩點，我是一前一後，進階版的。」

目前悍將還有王苡丞以72支安打接近百安，王念好期待他今年就能達成，也會激勵他，「如果打出來請他喝飲料，我百安也會請客。我們平常就常常一起吃飯，互相請客。」

關鍵字： 標籤:**王念好百安紀錄富邦悍將棒球新聞球員慶祝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【遇襲畫面曝】黑衣男近身3秒後出手　矢板明夫滿嘴鮮血

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366