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朱育賢神反應觸殺池恩齊　談罕見跑壘出局：棒球就是這麼好玩

▲朱育賢（圖／味全龍提供）

▲朱育賢（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍一壘手朱育賢3日靠著即時觀察與反應，成功觸殺意圖往二壘推進的池恩齊，成為比賽中引起熱議的守備細節。朱育賢受訪時表示，當下就是把本分做好，接到球後發現跑者有往二壘的動作，因此先完成觸殺，至於判決結果則交由裁判認定。

味全龍3日交手富邦悍將，6局上池恩齊上壘後，張政禹與他小聊兩句，隨後張政禹跑向二壘補位，悍將跑者池恩齊聽見一壘指導教練葉竹軒的指令後，也意圖衝向二壘。此時接到球的味全龍一壘手朱育賢趕緊完成觸殺，這個精彩守備引起球迷熱議。

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朱育賢表示，「把本分做好，接到球之後，二壘沒人守，張政禹發現後跑去，看到池恩齊往二壘，所以先觸殺，裁判也判定他有往二壘的意圖，判決對守方有利。」

「棒球就是這麼的好玩。」朱育賢說，「這是突發狀況，判決沒辦法掌握。因為他有動作出來，就看裁判認定。」這次出局也幫助投手化解危機。

被問及是否有聽到葉竹軒的聲音，朱育賢表示，「我有聽到Go、Go的聲音。」他也提到，張政禹沒有要騙人的意思，「二壘空掉，他才趕快去。跑者第一時間跑可能有機會，一拍慢了而被觸殺；如果他第一時間跑到二壘，也許也會被說很會玩球，這是一翻兩瞪眼的事情。」

無論結果為何，朱育賢認為，這都是偶發且值得借鏡的狀況，跑者若成功進壘，也會幫助球隊提升氣勢，「這種狀況教練沒辦法教，而是球員如何解讀比賽。」他也套入自己情境笑說，「如果我衝的話，可能兩步就出局了；他是有速度的跑者，也許有機會。」

關鍵字： 棒球味全龍朱育賢守備瞬間池恩齊

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