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ABS新制罕見一幕！阿羅薩雷納1打席花光水手2次挑戰權

▲阿羅薩雷納（Randy Arozarena）首打席就用掉全隊所有ABS挑戰權。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿羅薩雷納（Randy Arozarena）首打席就用掉全隊所有ABS挑戰權。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟本季導入ABS好壞球挑戰系統後，場上出現不少有趣畫面，不過水手外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）4日（台灣時間）面對藍鳥的比賽中寫下另類紀錄。他在首局第一個打席內連續2度挑戰主審判決，結果兩次都失敗，讓水手開賽沒多久就失去整場比賽的ABS挑戰權。

根據本季ABS挑戰規則，每隊擁有2次挑戰機會，只要挑戰成功就能保留，不過若挑戰失敗則會扣除。球員可針對主審的好壞球判決提出挑戰，由系統立即確認球的位置。

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沒想到阿羅薩雷納首局站上打擊區時，短短一個打席就兩度對主審判決提出挑戰，希望透過ABS改判，即便兩顆球位置都非常接近，但系統回放結果都維持原判，讓水手兩次機會全部用完，阿羅薩雷納也吞下三振。

這個打席造成水手接下來比賽陷入尷尬局面，由於挑戰權已經歸零，後續即使面對有爭議的好壞球判決，也無法再要求系統輔助，只能接受主審裁定。

雖然ABS挑戰制度目的在於減少誤判，不過如何選擇使用時機，也成為球員必須學習的新課題。阿羅薩雷納這次在比賽一開始就「梭哈失敗」，意外成為新制度上路後的罕見場面。

關鍵字： ABS挑戰水手隊阿羅薩雷納大聯盟

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