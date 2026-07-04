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葉總實驗室開張！劉俊緯守外野美技　好評：只比郭天信差一點

▲林凱威、劉俊緯。（圖／味全龍提供）

▲劉俊緯。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「葉總實驗室」3日開張，劉俊緯8局上從三壘移防左外野，還在9局上演出滑接美技。總教練葉君璋4日賽前受訪時透露，對劉俊緯的未來規劃，就是讓他朝內、外野兼修的工具人發展。至於他的外野守備，葉總評價，「比郭天信差一點。」

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前役味全龍因應劉基鴻可能參加亞運缺陣，提前進行守備佈局，讓劉俊緯鎮守三壘，也嘗試移防左外野。9局上面對戴培峰擊出左外野全壘打牆附近飛球，劉俊緯滑接順利完成接殺。

劉俊緯過去在一軍沒有外野出賽紀錄，葉君璋透露，讓他移防外野的考量，「一直有討論過，如果吉力吉撈回來，就會出現排擠效應，讓劉俊緯移到外野，打擊上就會有空間。」

不過球隊並未馬上做出調度安排，葉君璋說明，「我們二、游位置沒有很多人選，當時會思考，萬一內野受傷時，他從外野回來內野是否會不適應。不過接下來會看他的狀況，做適當安排，讓他試試看外野，未來就會讓他嘗試內、外野兼修。他21歲而已，有很多空間，他攻擊很搶眼，如何讓他留在打序，會有一些想法。」

至於劉俊緯的外野表現，葉君璋表示，「那顆球看起來不好接，還有第一顆球，也差點接到。天信也是內野到外野，起步會比較快，他臂力、腳程都不差，加上又聰明，其實投捕之外，他應該都能勝任。」

關鍵字： 標籤:**味全龍劉俊緯葉君璋內外野兼修滑接美技

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