張政禹又被說「在騙」！還原池恩齊聊兩句被觸殺：我沒有要騙

▲張政禹。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍3日交手富邦悍將，6局上池恩齊上壘後，張政禹與他小聊兩句，隨後張政禹跑向二壘補位，悍將跑者池恩齊聽見一壘指導教練葉竹軒的指令後，也意圖衝向二壘。此時接到球的味全龍一壘手朱育賢趕緊完成觸殺，這個精彩守備引起球迷熱議。

日前張政禹曾以假動作騙到親弟弟張士綸，這次影片又引發討論。張政禹強調自己「沒有要騙」，並還原當下情況，「我問他說，你覺得安打還是失誤，就這樣！聽到有人說二壘沒人，我就跑過去，他就出局了。」

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張政禹判斷那句「二壘沒人」是葉竹軒的聲音，他也直言，因為葉竹軒教練是壘指，提醒跑者也很正常，「連我都沒發現二壘沒人，朱哥反應太好，發現他有往二壘企圖就觸殺，整件事做最好的就是他。」若互換角色，張政禹自認，若自己遇到同樣情況可能也會被觸殺，「恩齊沒有錯，他看我動也會跟著做，可能就是經驗，往後給大家很多借鏡空間。」

若探討跑壘情況，張政禹說，「他如果一開始就有注意到是有機會，但敢跑應該沒幾個，畢竟衝刺一壘時已經全速衝刺，衝到外野再拉回來有難度，外野過去的距離相對較近，應該也不太敢跑。除非有人提醒，才會跑。」畢竟跑者不可能邊跑邊看游擊手傳球。

事件發生在張政禹假動作騙弟弟之後，引起網路熱議，他笑說，「如果真的是騙人，我就真的太聰明，我不是！如果我往二壘衝，又趕快提醒朱哥TAG他，這樣就真的是在騙。」

針對被球迷熱議「在騙」，張政禹也強調，球場上本身就會有真真假假，之前也做過類似動作，只是剛好上次主角是弟弟才被放大檢視。陳江和在事發後笑問，「怎麼連弟弟都騙。」張政禹笑回，「我騙這麼多人，怎麼知道會騙到他，說實在就是經驗。」